Familiares de los 43 de Ayotzinapa realizan peregrinación a la Basílica de Guadalupe

Familiares de los estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa continúan sus jornadas de exigencia de justicia a 11 años de los lamentables hechos.

Como cada 26 de diciembre, familiares y simpatizantes de los 43 estudiantes de Ayotzinapa realizaron una peregrinación desde la Glorieta de Peralvillo hasta la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, culminando con una misa para exigir justicia y verdad en el caso, una tradición que se mantiene viva cada mes y especialmente en los aniversarios de la desaparición.

Los familiares partieron en marcha de la Glorieta de Peralvillo con rumbo a la Basílica de Guadalupe, en el marco de la “135 Acción Global por Ayotzinapa y México”, para exigir al Estado Mexicano verdad, justicia y cárcel para los responsables involucrados en la desaparición de los normalistas.

¿Por qué realizan la peregrinación los familiares de los normalistas?

Esta movilización, parte de la “Acción Global por Ayotzinapa”, busca recordar a los normalistas y a todas las personas desaparecidas en México, llevando las fotos de sus hijos y exigiendo que el Estado entregue información y castigue a los responsables, dijo en entrevista Melitón Ortega, padre de uno de los estudiantes desaparecidos.

A 11 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa Guerrero, familiares y amigos continúan exigiendo su regreso con vida. Ampliar

¿Qué mensaje enviaron los padres de los 43 en la Basílica de Guadalupe?

“Entonces, hoy, pues año con año hemos hecho de venir a la basílica, pues un poco, pues como a recuperar toda la fuerza, la energía, la fe, sobre todo fortalecer la fe de que esta lucha vale la pena, porque a través de este movimiento, pues hemos logrado muchas cosas, ¿no? Con el gobierno, ¿no? Que nos han dado, pues, informaciones, muy poquitas, pero gracias a la lucha y esa lucha, pues, se pone el esfuerzo, la esperanza y la fe de los padres, ¿no? Y a través de su organización. Por eso hoy toca venir”, dijo, también vocero de los padres de los normalistas desaparecidos.

