“Aquí no mandan intereses extranjeros”: Sheinbaum lanza duro mensaje de soberanía

Cuando el pueblo se une por la justicia no hay quien lo detenga, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum al insistir en el mensaje de defensa de la soberanía ante intenciones del exterior.

Defensa de la soberanía y fin de privilegios

Al inaugurar el Hospital Dr. Agustín O’ Horan en Mérida, Yucatán, la Primera Mandataria nuevamente advirtió que en México no mandan intereses extranjeros, ni grupos de poder económico, toda vez que ya no son tiempos de privilegios, corrupción y saqueo de nuestro país.

“Ya no son los tiempos de privilegios, corrupción y saqueo de nuestro país. Aquí ya no deciden unos cuantos. Aquí no mandan intereses extranjeros ni grupos de poder económico.

México es una nación libre, independiente y soberana. Y mientras exista esta unión entre pueblo y gobierno, mientras exista el compromiso con la justicia, la honestidad y la dignidad nacional, la transformación seguirá avanzando.

Seguiremos construyendo escuelas, hospitales, caminos, universidades, nuevos derechos. Seguiremos ampliando libertades y defendiendo la soberanía nacional”.

Sheinbaum Pardo insistió que el pueblo de México jamás volverá a arrodillarse, además, dejó en claro que nadie podrá detener la transformación del país.

“Porque esta nación, México, tiene raíces profundas, una historia inmensa y un pueblo digno que jamás volverá a arrodillarse frente a quienes quisieron convertir a México en tierra de privilegios y abandono. Hoy México camina con la frente en alto, con dignidad, con esperanza, con justicia, y nadie, absolutamente nadie podrá detener la la fuerza de un pueblo consciente, organizado y decidido a defender sus derechos, su futuro y su esperanza. Porque cuando el pueblo se une por la justicia, no hay poder alguno que lo detenga”.

Respecto a la apertura del hospital, la Jefa del Ejecutivo Federal destacó que contará con especialistas de primer nivel este año se contratan cerca de 14 mil médicas y médicos especialistas entraron 20 mil médicos generales en lo que va de su administración dijo, se han abierto 29 hospitales nuevos.

Alejandro Svarch Pérez, director General del IMSS-Bienestar, indicó que el hospital Agustín O´Horán, tendrá un tercio de lugar para los pacientes que sean trasladados a ese instituto, así mismo destacó que será escuela al mismo tiempo donde se formarán más de 100 nuevos especialistas en su primer año de funcionamiento, destacó que fue creado sólo con presupuesto público.

Salud pública, universal y sin cajas registradoras

El gobernador de la entidad, Joaquín Díaz Mena, destacó que el instituto inaugurado, será el primero en abrir sin cajas registradoras porque todo el servicio será gratuito y universales para toda la población, trabajar por garantizar el abasto de medicamentos, que la gente se sienta tratada con el humanismo mexicano, recordó que se concluyó la firma con el gobierno federal para inscribir a la entidad al programa IMSS-Bienestar.

El hospital tiene áreas de urgencia, cirugía, terapia intensiva, quimioterapia, hospitalización, rehabilitación, imagenología, rehabilitación, laboratorio, nutrición, consulta externa y servicios de apoyo hospitalario.

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