CNTE anuncia huelga nacional y mega marcha para el 1 de junio

Al acusar oídos sordos al gobierno federal, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, anunció que reanudará el paro laboral el próximo 1 de junio, donde además realizará una mega marcha para manifestar sus inconformidades.

En conferencia de Prensa, donde la mesa destacó con banderas de Palestina y Cuba, Elvira Veleces, dirigente de la sección 14 de Guerrero, explicó que la movilización será del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, donde se pretende se lleve a cabo el Fan Fest de la FIFA.

“El primero de junio con el estallamiento de la huelga nacional va a ser del Ángel de la Independencia al Zócalo para culminar con un mitin e instalación de nuestro plantón, y posteriormente más tarde tendríamos nuestra Asamblea Nacional Representativa. Esto va a ser a las 9 de la mañana, el inicio de la marcha. Y queremos también puntualizar que este gobierno de continuidad neoliberal que la CNTE ha caracterizado con muchos argumentos precisamente porque en el paro de 48 horas cuando intentamos eh pues tener un diálogo con la presidenta o que nos recibiera en el marco de la mañanera, eh resulta que nos recibieron con gas lacrimógeno”.

Y es que dijo, se exigirá que el Zócalo no sea privatizado para intereses de algunos cuantos, así mismo insistió que el objetivo es claro, lograr abrogar la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste 2007), y en su totalidad la reforma educativa peñista, así como reanudar el diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Que el mundo se dé cuenta que hay un gobierno que se dice llamar de una manera, pero resulta que no resuelve ni dialoga con los compañeros que somos el magisterio y que son derechohabientes al ISSSTE, y que somos afectados por un sistema de pensiones que son una miseria y que necesitamos tener o construir una un sistema solidario de pensiones, que nos permita garantizar una jubilación digna. Creo que en ese sentido no descartamos esa posibilidad de que el gobierne muestre más, que el gobierno muestre este rostro que nos ha dado a lo largo de la historia pues que han estado diferentes gobiernos y que no nos sorprenden para nada”.

Enfatizó que la protesta no es en contra de la afición de la Copa Mundial, ni contra los ciudadanos que viven o trabajan alrededor del estadio o a los ciudadanos que estén en la Ciudad de México, sino es en contra las políticas de este gobierno.

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