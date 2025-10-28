Confirman captura de “La Vara”, presunto líder de Los Acapulco en Cuautla

Junto con "La Vaara" se detuvieron a cuatro personas más, entre ellas una adolescente

Fuerzas federales y estatales lograron la captura de “La Vara”, José Antonio “N”, también conocido como “El Flaco”, presunto líder del grupo criminal Los Acapulco o Guerreros Unidos, cuando circulaba a bordo de un auto de lujo en la colonia Santa Cruz del municipio de Cuautla.

“La Vara”, de 37 años, originario de Acapulco, Guerrero, era uno de los principales objetivos de las corporaciones que integran la mesa estatal de seguridad por ser de los capos más sanguinarios y generador de violencia, pues está relacionado con la ola de secuestros, extorsiones y más de 500 homicidios cometidos en los últimos seis años.

¿Cómo ocurrió la captura del presunto líder criminal?

En conferencia de prensa celebrada en el Salón Bicentenario de Palacio de Gobierno, el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, confirmó que entre los asesinados por La Vara se encuentran agentes antisecuestros de la Fiscalía General del Estado; también en otros casos donde estuvieron involucrados elementos estatales y municipales, y el de un empresario que fue candidato a presidente municipal de Cuautla.

“Lo que pasa que, si nosotros hacemos cuentas, durante seis años de total impunidad hubo al menos en Cuautla 20, 25 homicidios y ellos lideraban esa situación. Si hacemos un concentrado de cuántos homicidios hubo en Cuautla, simplemente en un año había 80, 90 homicidios, y si nosotros le ponemos por seis años nos da un total de 500, 600 cuando ellos tenían el control de Cuautla”. —

El funcionario dio a conocer que, tras varias semanas de seguimiento, se logró ubicar a José Antonio “N” en un auto Mercedes Benz de color gris, en la colonia Santa Cruz donde también fueron detenidos Irving “N”, de 20 años; Salvador “N”, de 65 años; Liz Esbeidi “N”, de 40 años; así como una adolescente de 17 años.

¿Qué armas y drogas se aseguraron durante el operativo?

Los detenidos llevaban un arma larga, tres armas cortas, una pistola de municiones y diversas bolsas con metanfetamina y fentanilo.

Tras el aseguramiento, se llevó a cabo un cateo en una casa tipo chalet europeo donde “La Vara” había pernoctado dos noches a su llegada de otro estado. Allí se decomisaron dos laptops, cuatro teléfonos celulares, así como vehículos identificados en el desplazamiento de los integrantes de este grupo criminal.

La información sobre las operaciones de este grupo criminal indica que se dedicaban a extorsionar pequeños negocios de los municipios de la región oriente.

“Este generador de violencia, de extrema violencia, es quien atentaba contra el pequeño negocio, contra el vendedor de pollo, contra la gente que vendía o tenía un puesto en algún lugar. Se volvió durante al menos 4 o 5 años algo descontrolado en la zona de la región oriente e hizo mucho daño porque era de extrema violencia. Al menos ahorita se resuelven ocho casos donde elementos policiales de distintas corporaciones fueron agredidos por este grupo delictivo”. —

¿Qué delitos se le imputan a ‘La Vara’?

Sobre “La Vara” pesan diversas órdenes de aprehensión por secuestro agravado, homicidio calificado y delitos contra la salud.

De acuerdo con las autoridades, hay al menos cuatro personajes que pudieran sustituir a José Antonio “N” y buscar alianzas para no perder fuerza.

