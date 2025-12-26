Periodista de Veracruz es detenido y acusado de terrorismo: Nahle rechaza censura

El periodista de nota roja Rafael León Segovia fue detenido en Veracruz por elementos del Ejército Mexicano acusado por terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

La detención ocurrió la mañana del 24 de diciembre en Coatzacoalcos, afuera del domicilio del periodista donde además le decomisaron su automóvil y dinero en efectivo, tras ser acusado por una persona señalada como “testigo protegido” por la Fiscalía General del Estado.

La situación del periodista Rafael Lafita León se definirá en una audiencia el próximo 29 de diciembre. Ampliar

Atentan contra la libertad de expresión

El hijo del periodista con más de 20 años de trayectoria, Josué León dijo que se está coartando la libertad de expresión, al considerar que lo que su padre publica en su página con más de 40 mil seguidores, causa terror entre la población.

“Mi papá no es terrorista, mi papá hace su trabajo, la Fiscalía manifestó que un testigo de identidad reservada acusó a mi papá, porque tienen miedo que le pase algo a esa persona (...) a penas pude ver a mi papá hoy, nadie le deseo que pase por estás cosas”.

El hijo de Lafita León dijo que se trata de una persecución contra su padre pues ya le habían hecho una investigación previa, cuentas, así como a sus hijos.

Lo acusan, dijo, de terrorismo, aceptar dinero del crimen organizado, pero dicen quien lo acusa, por lo que considera buscan amedrentar a su padre, quien ya se encuentra vinculado a proceso.

“Tenemos miedo de lo que nos pueda pasar, si le hicieran a mi papá eso, a nosotros nos pueden inventar algo o acusarnos de algo, a mi hermana, mi hermano, mi hijo “, consideró.

Te puede interesar: Rocío Nahle responde a críticas y rechaza la revocación de mandato en Veracruz

¿Por qué acusan a Lafita León de terrorismo?

Hasta el momento no se conoce por qué hechos se acusa de un delito tan grave a Rafael “Lafita” León, pero una de sus últimas coberturas fue la de un choque donde recibió amenazas de la madre de una de las involucradas, la abogada Leticia Zurita Dávila.

Nahle rechaza censura en Veracruz: “Hay libertad de expresión y con excesos”

FOTO: YERANIA ROLÓN/CUARTOSCURO.COM Ampliar

En entrevista, la mandataria dejó en claro que ante la ley todos somos iguales y destacó que la Fiscalía del Estado en coordinación con la Fiscalía General de la República llevan a cabo investigaciones serias en la entidad.

“Leí que varios dicen la libertad de expresión, esto no va con la libertad de expresión aquí en Veracruz se ha vivido un año donde perdura la libertad de expresión, hasta con excesos, de mi parte y de parte de mi gobierno no hay una sola señalización, en los momentos de contingencia tan fuertes en la Huasteca se dieron vuelo y de mi parte pues dije a ver cada quien es responsable de lo que dice, de lo que escribe”.

Síguenos en Google News y encuentra más información