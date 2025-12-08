Veracruz tiene nueva fiscal... Congreso designa a Lisbeth Aurelia Jiménez, tras renuncia de Verónica Hernández Giadán

Con 40 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, Lisbet Aurelia Jiménez Aguirre fue nombrada como nueva titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), tras la renuncia de Verónica Hernández Giadán, decisión que los diputados de oposición calificaron de remoción.

La propuesta enviada por la gobernadora Rocío Nahle, tal como lo marca la reciente reforma constitucional, fue aprobada por más de las dos terceras partes de los diputados presentes, en la sesión celebrada la tarde noche de este lunes en el Congreso del Estado.

¿Qué ocurrió durante la votación?

En el debate legislativo, diputados de oposición se manifestaron en contra, principalmente el método de designación del titular de la dependencia de procuración de justicia, así como señalamientos de una posible subordinación al Poder Ejecutivo, dejando de lado la autonomía de la Fiscalía.

Una vez votada la propuesta, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien solicitó licencia al cargo de magistrada de la Sala Penal y quién fuera presidenta del Tribunal Superior de Justicia, tomó protesta al cargo como Fiscal General del Estado.

¿Por qué renunció Verónica Hernández?

Este lunes, Verónica Hernández Giadans presentó su renuncia a la Fiscalía General del Estado, lo anterior luego de que el Congreso del Estado aprobó la reforma a la Constitución de Veracruz para disminuir de 9 a 4 años el periodo del fiscal y dejara como atribución del Ejecutivo en turno la propuesta de nombramiento.

En la correspondencia de este día se dio cuenta de la solicitud enviada por la ahora ex fiscal general.

Hernández Giadans asumió el cargo al frente de la Fiscalía General del Estado, en el mes de mayo de 2020 por un periodo de 9 años, tras la destitución de Jorge Winckler, fiscal del bienio de Miguel Ángel Yunes Linares.

