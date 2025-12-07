FGR inicia investigación por terrorismo tras explosión de coche bomba en Michoacán

COAHUAYANA, MICHOACÁN, 07DICIEMBRE2025.- Ayer se registró un ataque con un carro bomba en las instalaciones de la Policía Comunitaria, el cual dejó cinco personas muertas y doce heridas, así lo confirmo la FGR. FOTO: CUARTOSCURO.COM

Inicia la Fiscalía General de la República (FGR) una investigación como acto de terrorismo el ataque cometido contra una base de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, Michoacán, donde estalló un vehículo con explosivos que dejó un saldo de cinco personas muertas y cinco lesionadas.

¿Qué dice el comunicado de la FGR sobre el caso?

A través de un comunicado, la FGR precisó que “inició carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables del delito de terrorismo (…) derivado de la utilización de explosivos para atentar contra elementos de la policía comunal del municipio de Coahuayana”.

A través del comunicado emitido en Morelia, la delegación de la FGR refirió que en esta indagatoria participarán las Fiscalías Especializada de Control Regional (Fecor), la Especializada en Materia de Delincuencia Organzada (Femdo) y la de Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (Ueitata).

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Coche bomba estalla en Coahuayana, Michoacán y deja al menos 3 muertos y 6 heridos

La Fiscalía General de la República, a través de la fiscalía especializada de control regional en el Estado de Michoacán, fiscalía especializada en materia de delincuencia, organizada y unidad especializada en investigación de terrorismo, acopio y tráfico de armas, inició carpeta de investigación en contra de quién, o quienes resulten responsables del delito de terrorismo.

¿Cómo ocurrió el ataque con explosivos?

De acuerdo con la carpeta de investigación, lo anterior, derivado de la utilización de explosivos para alentar contra elementos de la policía comunal del municipio de Coahuila, hecho suscitados en la colonia centro de dicho municipio.

La Fiscalía General de la República ha iniciado y lleva a cabo la investigación a través de su fiscalía especializada dentro de el Plan Michoacán para la paz y la justicia, en coordinación con personal del centro federal, pericial forense de la Fiscalía General de la República, auxiliado por personas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Marina Armada de México, ejército mexicano, Guardia Nacional, fiscalía estatal y Secretaría de Seguridad pública del Estado.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Suman 5 personas fallecidas por ataque en Coahuayana, Semar refuerza seguridad

La fiscalía Federal en Michoacán a través de el centro de Denuncia y la Atención Ciudadana de la dirección General de previsión del delito y servicios a la comunidad.

Es un Mecanismo de Atención Ciudadana y vínculo con las diferentes unidades administrativas que conforma la Fiscalía General de la República, y pone disposición de la ciudad de la ciudadanía su correo electrónico de denuncia, vía.michoacan@fgr.org.mx y teléfono 4433225920 y 4433225936.

Síguenos en Google News y encuentra más información