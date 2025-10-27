Rocío Nahle responde a críticas y rechaza la revocación de mandato en Veracruz

Ante las críticas y solicitudes de aplicar la revocación de mandato en 2027, la gobernadora Rocío Nahle García aseguró que a Veracruz y a su gobernante se les respeta.

En conferencia de prensa este lunes, donde dio a conocer que hay ocho personas en calidad de no localizadas, entre ellas una maestra y su hija en Ilamatlán, la gobernadora llamó “carroñeros” a quienes en medio de la tragedia exigen su renuncia al gobierno de Veracruz.

“A Veracruz se le respeta, este pueblo merece respeto y su gobernante también. Y Veracruz no es carne para la carroña, así se los pongo. ¿Cómo es posible que en plena emergencia, en plena contingencia aflora lo peor de un sectorcito, por eso hay un sistema democrático y por eso nos vamos a las urnas, hay un sistema democrático, no estoy para darle contentillo a carroñeros”. — Rocío Nahle García

¿Por qué se pide la revocación de mandato en Veracruz?

Lo anterior, luego de que un sector de la población exigiera la revocación de mandato ante la falta de pericia en la atención de la emergencia por las lluvias torrenciales, desbordamiento de ríos e inundaciones en 38 municipios de la zona norte.

En el reporte, la gobernadora dijo que son ocho personas las no localizadas en Veracruz, zona norte, cuatro de ellas en Ilamatlán, municipio ubicado en la sierra de Huayacocotla, y que permaneció incomunicado hasta la tarde noche del domingo.

¿Cuántas personas están desaparecidas en Veracruz?

“Son ocho no localizados, había 7 pero ayer me reportó la Fiscalía una persona más. Desde ayer volaron en helicóptero dos binomios caninos con drones a la Sierra de Ilamatlán, hoy lo volvieron a hacer porque hay cuatro personas allá en Ilamatlán, una maestra y su niña y otras dos mujeres que se reportó con denuncia”. — Rocío Nahle García

Detalló que el esposo de la profesora se encuentra en la zona y le informó que recorrió 10 kilómetros con la gente del pueblo, sin embargo no las localizaron.

“Tenemos otra persona reportada como no localizada en Poza Rica y otra en Espinal“, señaló.

