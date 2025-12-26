Martha Debayle: La soltería como concepto; ¿Cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo?

Cuántos de ustedes sienten que el amor hoy en día es como un deporte de alto riesgo? Recibo muchísimos mensajes de personas que me dicen: “Martha, estoy mejor solo”, o “Martha, ya nadie quiere nada serio”. Por eso, hoy armamos una mesa infernal para desmenuzar la soltería en pleno 2026.

Martha Debayle en W Radio estuvo con Carlos Galeana, Broker de Bienes Raíces y Ana Paula Ibarra, Broker de seguros y finanzas, y ellos nos hablan de cómo es hablar sobre el cambio de este concepto a través del tiempo, si de verdad ser soltero nos hace más felices y, sobre todo, por qué nos está dando tanto pavor el compromiso. Si eres de los que prefiere Netflix y su cama sola antes que una mala cita, esta nota es para ti.

La evolución de la soltería: De “quedarse a vestir santos” al empoderamiento

Hace apenas unas décadas, estar soltero después de los 30 era visto casi como una tragedia nacional. Te miraban con lástima en las cenas familiares y siempre estaba la tía preguntando: “¿Y el novio?”. Sin embargo, hoy la soltería ha dado un giro de 180 grados.

Nuestros invitados expertos nos explican que hoy estar solo ya no es un estado de espera, sino un estilo de vida. Hemos pasado de la “necesidad” de estar acompañados a la “elección” de nuestra propia compañía. Pero ojo, ¿es libertad real o es que nos hemos vuelto demasiado intolerantes a la convivencia?

¿Ser soltero o soltera realmente nos hace más felices?

Aquí es donde entra la ciencia y la psicología. Existe la creencia de que la felicidad completa solo se alcanza en pareja, pero los datos dicen otra cosa. Muchas personas encuentran en la soltería una oportunidad de oro para el crecimiento personal, los viajes y la consolidación profesional sin tener que negociar con nadie.

Pero cuidado, que no todo es color de rosa. Platicamos sobre la diferencia entre la soltería elegida y la soledad impuesta. La clave, según nuestros especialistas, no es estar solo o acompañado, sino estar en paz con la decisión que has tomado. ¡La felicidad no tiene un estado civil!

El miedo al compromiso: ¿Por qué ya nadie quiere decir “sí”?

Esta es la pregunta del millón: ¿Por qué ya no queremos compromisos? Vivimos en la era de las opciones infinitas; con un swipe sentimos que siempre hay algo “mejor” a la vuelta de la esquina.

En esta mesa infernal descubrimos que el miedo al compromiso muchas veces es miedo a la vulnerabilidad. Preferimos mantenernos en la superficie para no salir lastimados. Si tú eres de los que sale corriendo cuando las cosas se ponen serias, tienes que escuchar lo que nuestros invitados revelaron sobre cómo romper esos patrones este Año Nuevo.