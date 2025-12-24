Martha Debayle: ¿Límites sin culpa como propósito de Año Nuevo? Sigue estos consejos

¿Cuántas veces han dicho que “sí” queriendo decir que “no” solo por no quedar mal? Para este Año Nuevo, se acabó el ser el tapete de todo el mundo. Si uno de sus propósitos para el 2026 es por fin tener paz mental, tienen que entender que los límites no son groserías, son instrucciones de uso para que la gente sepa cómo tratarlos.

Martha Debayle estuvo en W Radio con Joseph Nguyen, el autor del fenómeno mundial “Don’t Believe Everything You Think”, y nos trae su nuevo libro “Los límites liberan”. Joseph nos explica que el sufrimiento emocional viene de no saber dónde terminamos nosotros y dónde empiezan las expectativas de los demás.

¿Qué es poner límites según Joseph Nguyen?

Poner límites no se trata de pelear o de ser agresivos; es una forma de honestidad radical. Joseph Nguyen nos explica que los límites son la base de una vida abundante. En su libro, nos enseña que el sufrimiento psicológico y emocional nace de intentar controlar lo que los demás piensan de nosotros.

Cuando establecemos límites, nos liberamos de los condicionamientos que nos obligan a complacer a todos menos a nosotros mismos. Según Nguyen, al entender quiénes somos realmente más allá de nuestros pensamientos, nos damos cuenta de que proteger nuestro tiempo y energía es fundamental para vivir con alegría y sin agotamiento.

¿Dónde estará disponible el libro para empezar tu propósito de Año Nuevo?

Si estás listo para que este Año Nuevo sea el año de tu transformación, el libro “Los límites liberan: Cómo establecer límites sin sentirte culpable” de editorial Penguin Random House (sello Aguilar), ya está disponible en todas las librerías de México y en formato digital.

Además de leer la obra de Joseph, recuerda que la práctica de los límites debe estar disponible en todas tus áreas: con tu familia intensa, con ese jefe que te busca en domingo y hasta contigo mismo.

¿Cuándo sale a la venta su libro?

El libro ya está a la venta y es el regalo ideal para ti o para alguien que sientas que ya está “en el límite” del cansancio emocional. Sin embargo, lo más importante es que el cambio real ocurre en el momento en que decides aplicar lo aprendido.

Para este Año Nuevo 2026, los resultados de vivir con límites claros se verán reflejados en una reducción drástica de tu estrés. Joseph asegura que, aunque al principio poner límites puede generar incomodidad, la recompensa es una vida de libertad y paz que no tiene precio. ¡Que este año que entra sea por fin el año en que tú seas tu prioridad!

