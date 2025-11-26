¿El amor puede o no tener edad? Tere Díaz explica la importancia del rol del “poder” en una relación

¿El amor puede o no tener edad? En entrevista con Martha Debayle la psicoterapeuta de familia y pareja, especialista en desarrollo personal, Tere Díaz, dijo que más que la edad tiene que ver con la personalidad y puntualizó en la importancia del dialogo entre ambas partes para poder entender como utilizan el “poder” que en ocasiones tiene más ventaja para algunos.

¿Qué papel juega el poder en relaciones con diferencia de edad?

Díaz señaló que el “poder” que obtiene alguien en una relación puede ser por la edad, por la trayectoria de vida, por la experiencia, por el género, por la clase, por la raza o por alguna circunstancia que le haga ejercer mayor decisión; por eso es importante entender cuando hay más ventajas, lo cual es central para definir las diferencias en el tema de la edad. En este sentido, volvió a subrayar cómo el poder en relaciones puede modificar decisiones dentro de la pareja.

“La gente que dice, pues es una adulta y ella aceptó no tener hijos. Sí, pero tú tienes 60 años, la criatura tiene 28 y tienes mucho más poder para darle las tres vueltas. Hay que entender cuando uno tiene más poder y ventajas… no es lo mismo, tú puedes convencer a un escuincle de ciertas cosas por tu experiencia y porque ya has vivido y porque le das cosas que le acomodan y porque lo domesticas y sí puede haber abuso… es lo central, entender qué cartas tengo yo y qué cartas tiene el otro y cómo las jugamos”. — Tere Díaz, psicoterapeuta de familia y pareja, especialista en desarrollo personal

¿Cómo se construyen relaciones más equilibradas?

La psicoterapeuta de familia y pareja, especialista en desarrollo personal habló sobre las parejas que se inyectan cierta energía vital en una medida de diez años más o diez años menos, que están enfocadas en un proyecto de vida parecido, en sumar algo bueno a la vida. En estos casos, explicó, el poder en relaciones tiende a equilibrarse debido al desarrollo personal y a la consciencia emocional.

Muchas relaciones no funcionan porque se elige a la persona desde el trauma y la carencia, por eso es importante siempre pensar en la conciencia y el deseo; entender que hay gente que llega por una razón, por una estación o para toda la vida, parte de un proceso.

