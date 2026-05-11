¿Eres “despistado” o es TDAH? Responde este TEST y conoce los síntomas en adultos

MX- De acuerdo con el Journal of Global Health, se calcula que hay entre 140 y 366 millones de adultos en el mundo con TDAH / Getty Images

¿Sientes que todo te cuesta el doble de esfuerzo que a los demás? ¿Te han dicho toda la vida que eres “un desastre”, flojo o impuntual? Martha Debayle recibió en WRadio a Rodolfo Solís, Psicofisiólogo clínico y Doctor en Neurociencias de la Conducta, para hablar sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en adultos, una condición que afecta a millones pero que sigue siendo invisible para muchos.

De acuerdo con el Journal of Global Health, se estima que existen entre 140 y 366 millones de adultos en el mundo con TDAH. Lo más impactante es que, según los CDC, más de la mitad de ellos fueron diagnosticados apenas en la adultez, viviendo años bajo la etiqueta de “ser un caos”.

¿Qué es realmente el TDAH en adultos?

No es una fase ni algo que aparezca de la nada. Es una condición del neurodesarrollo que afecta funciones clave como la atención, la regulación emocional y el control de impulsos. Aunque suele asociarse con niños inquietos, en los adultos el TDAH se vuelve “silencioso” y se manifiesta como una desorganización crónica.

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¿Será TDAH? Haz este test rápido

Este cuestionario es una herramienta de orientación basada en síntomas comunes.

Ojo: No sustituye un diagnóstico clínico.

Valores: Nunca (0) | Rara vez (1) | A veces (2) | A menudo (3) | Muy a menudo (4)

¿Te cuesta terminar los detalles finales de un proyecto una vez que pasó lo más difícil? ¿Tienes dificultad para ordenar las cosas cuando realizas una tarea que requiere organización? ¿Sueles olvidar citas u obligaciones? ¿Evitas o retrasas empezar tareas que requieren mucho esfuerzo mental? ¿Mueves constantemente manos o pies cuando debes estar sentado mucho tiempo? ¿Te sientes demasiado activo, como si tuvieras un motor interno que no se apaga?

Resultados:

0–5 puntos: Pocos síntomas relevantes.

Pocos síntomas relevantes. 6–11 puntos: Algunos rasgos compatibles; observa tus patrones.

Algunos rasgos compatibles; observa tus patrones. 12–17 puntos: Síntomas moderados; se recomienda evaluación profesional.

Síntomas moderados; se recomienda evaluación profesional. 18–24 puntos: Alta probabilidad; es vital acudir con un especialista.

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Los síntomas que nadie nota (pero que pesan)

El TDAH en adultos es complejo. Mientras la gente ve a alguien “distraído”, la realidad neurológica es distinta:

Ceguera del tiempo (Time blindness): Subestimas cuánto tardas en hacer las cosas y siempre vas tarde.

Subestimas cuánto tardas en hacer las cosas y siempre vas tarde. Hiperfoco: Te cuesta concentrarte en lo cotidiano, pero te obsesionas profundamente con lo que te apasiona.

Te cuesta concentrarte en lo cotidiano, pero te obsesionas profundamente con lo que te apasiona. Impulsividad emocional: Hablas sin pensar o tomas decisiones financieras o personales de forma arrebatada.

Hablas sin pensar o tomas decisiones financieras o personales de forma arrebatada. Desregulación emocional: Un comentario mínimo puede arruinarte el día debido a una alta sensibilidad al rechazo.

El impacto invisible: Ansiedad y Autoestima

Crecer sin un diagnóstico lleva a muchos adultos a internalizar etiquetas negativas. El 70% de los adultos con TDAH presentan además trastornos como ansiedad o depresión. No es falta de ganas, es una forma distinta de procesar el mundo.

¿Existe tratamiento?

¡Sí! Y según el Dr. Rodolfo Solís, cambia vidas. El tratamiento puede incluir:

Fármacos estimulantes: Ayudan a regular la atención y la impulsividad. Terapia Cognitivo-Conductual: Para crear estrategias de organización reales. Cambios de estilo de vida: Rutinas estructuradas, ejercicio y el uso de herramientas externas como agendas.

Ponerle nombre a lo que te pasa no es una limitante, es una liberación. Entender que tu cerebro funciona distinto es el primer paso para dejar de pelear con el sistema y empezar a usar tus fortalezas, como la creatividad y el pensamiento fuera de la caja.

Escucha a Martha Debayle de lunes a viernes de 10:00 am a 13:00 hrs. por W Radio.