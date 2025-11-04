Mario Guerra: cómo soltar el amor no correspondido y romper los vínculos unilaterales / JGI/Jamie Grill

El psicoterapeuta y tanatólogo Mario Guerra, aborda un tema cada vez más común en la era digital: los vínculos emocionales unilaterales o relaciones donde uno da todo mientras el otro apenas responde.

Guerra explica por qué el amor no correspondido puede convertirse en una trampa emocional y cómo salir de ella antes de que dañe la autoestima y la salud mental.

El cerebro también se enamora de una ilusión

Un estudio reciente de la Universidad de Aalto (Finlandia) reveló que cuando imaginamos una conexión amorosa, el cerebro activa las mismas áreas que cuando el amor es real.

Esto explica por qué, aunque la relación no exista, el cuerpo vive la fantasía como si fuera verdad. Por eso cuesta tanto soltar lo que nunca se concretó.

¿Por qué seguimos ahí cuando ya vimos que no hay nada?

Mario Guerra señala tres razones principales por las que permanecemos en vínculos sin reciprocidad:

Necesidad de cierre emocional: el cerebro odia las historias inconclusas y busca resolverlas, aunque duelan.

el cerebro odia las historias inconclusas y busca resolverlas, aunque duelan. Búsqueda de validación: la fantasía de ser elegida toca heridas antiguas relacionadas con el reconocimiento y el amor propio.

la fantasía de ser elegida toca heridas antiguas relacionadas con el reconocimiento y el amor propio. Repetición de patrones: a menudo, estas dinámicas replican vínculos del pasado con figuras significativas —padres ausentes, amores que dolieron o relaciones donde el afecto debía ganarse—.

El costo emocional del apego unilateral

Estar emocionalmente atada a alguien que no corresponde tiene consecuencias reales:

Autoestima debilitada: cada rechazo reactiva heridas antiguas.

cada rechazo reactiva heridas antiguas. Relaciones reales bloqueadas: la atención se centra en una fantasía, no en personas disponibles.

la atención se centra en una fantasía, no en personas disponibles. Ansiedad y desgaste emocional: la incertidumbre constante genera dependencia y autocrítica.

Cinco pasos para soltar y sanar

Mario Guerra propone un proceso claro para romper el ciclo del apego ansioso: