Mario Guerra: cómo soltar el amor no correspondido y romper los vínculos unilaterales
Aunque la relación no exista, el cuerpo vive la fantasía como si fuera verdad
El psicoterapeuta y tanatólogo Mario Guerra, aborda un tema cada vez más común en la era digital: los vínculos emocionales unilaterales o relaciones donde uno da todo mientras el otro apenas responde.
Guerra explica por qué el amor no correspondido puede convertirse en una trampa emocional y cómo salir de ella antes de que dañe la autoestima y la salud mental.
El cerebro también se enamora de una ilusión
Un estudio reciente de la Universidad de Aalto (Finlandia) reveló que cuando imaginamos una conexión amorosa, el cerebro activa las mismas áreas que cuando el amor es real.
Esto explica por qué, aunque la relación no exista, el cuerpo vive la fantasía como si fuera verdad. Por eso cuesta tanto soltar lo que nunca se concretó.
¿Por qué seguimos ahí cuando ya vimos que no hay nada?
Mario Guerra señala tres razones principales por las que permanecemos en vínculos sin reciprocidad:
- Necesidad de cierre emocional: el cerebro odia las historias inconclusas y busca resolverlas, aunque duelan.
- Búsqueda de validación: la fantasía de ser elegida toca heridas antiguas relacionadas con el reconocimiento y el amor propio.
- Repetición de patrones: a menudo, estas dinámicas replican vínculos del pasado con figuras significativas —padres ausentes, amores que dolieron o relaciones donde el afecto debía ganarse—.
El costo emocional del apego unilateral
Estar emocionalmente atada a alguien que no corresponde tiene consecuencias reales:
- Autoestima debilitada: cada rechazo reactiva heridas antiguas.
- Relaciones reales bloqueadas: la atención se centra en una fantasía, no en personas disponibles.
- Ansiedad y desgaste emocional: la incertidumbre constante genera dependencia y autocrítica.
Cinco pasos para soltar y sanar
Mario Guerra propone un proceso claro para romper el ciclo del apego ansioso:
- Nombrar sin justificar: reconocer que esa persona no corresponde, sin vergüenza ni culpa.
- Detectar patrones repetidos: identificar en quién más se ha vivido esa dinámica.
- Hacer detox digital: dejar de revisar sus redes y cortar la exposición que alimenta la ilusión.
- Redirigir la energía: transformar el amor no correspondido en proyectos y vínculos propios.
- Explorar el origen: entender las raíces del patrón y sanarlas con ayuda profesional si es necesario.