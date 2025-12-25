Esta es la tienda de lujo donde fue captado José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO

José Ramón López Beltrán fue captado saliendo de una tienda de lujo tras las críticas que cosechó su hermano Andrés Manuel por su viaje a Japón.

Una vez más está en la mira uno de los hijos del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por su estilo de vida alejado de la austeridad que estableció su padre como uno de los principios de la Cuarta Transformación.

¿En qué tienda y qué marca de lujo compró el hijo de AMLO?

En un video difundido en redes sociales por Vampipe se observa a José Ramón López Beltrán en Houston, Texas, saliendo de la tienda de lujo Loro Piana, una casa de moda italiana conocida por sus tejidos de cashmere, lana y otros productos que ejemplifican el “lujo silencioso”, una tendencia que prioriza la calidad de los materiales sobre los logotipos llamativos y tendencias temporales.

Vestido con ropa deportiva, López Beltrán traía una bolsa de la casa francesa Hermès, donde un bolso de mujer puede superar los 200 mil pesos, una manta alcanza los 100 mil pesos y un colgante de oro amarillo cuesta 360 mil pesos.

La 4T y la austeridad

Estas imágenes han causado miles de comentarios en redes sociales al recordar el principio de austeridad del Movimiento de Regeneración Nacional, tras los escándalos que han protagonizado Andrés Manuel López Beltrán con un viaje a Japón durante el verano de 2025, mismo periodo donde morenistas como el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, Pedro Haces y Gerardo Fernandez Noroña fueron vistos vacacionando en Europa.

También se destapó el caso del diputado Sergio Gutiérrez Luna y su esposa, la legisladora conocida como “dato protegido”, quienes visten prendas de lujo por lo que su guardarropa se estimó en 4 millones de pesos.

El caso más reciente es el de la senadora Sasil de León, quien se mostró usando unas sandalias Hermès de 20 mil pesos, y en otras imágenes portaba pulseras por 337 mil pesos, siendo representante de Chiapas, uno de los estados más pobres de todo México.