;

  • 26 DIC 2025, Actualizado 04:25

Esta es la tienda de lujo donde fue captado José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO

En redes sociales resurgieron las críticas por el discurso de austeridad de la Cuarta Transformación

José Ramón López Beltrán fue captado saliendo de una tienda de lujo tras las críticas que cosechó su hermano Andrés Manuel por su viaje a Japón.

José Ramón López Beltrán fue captado saliendo de una tienda de lujo tras las críticas que cosechó su hermano Andrés Manuel por su viaje a Japón.

C. Sánchez

Orgullosa egresada de la UNAM con dos décadas de experiencia en W Radio, televisión y medios digitales. Me interesan los temas de derechos humanos, justicia e información internacional. Uso herramientas de storytelling para informar con video. Disfruto tomar fotografías, probar comida nueva y aprender sobre el arte del café.Cintia Sánchez

Una vez más está en la mira uno de los hijos del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por su estilo de vida alejado de la austeridad que estableció su padre como uno de los principios de la Cuarta Transformación.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador y su hijo José Ramón López Beltrán.

Te puede interesar: Noroña denuncia “golpeteo” interno en Morena

¿En qué tienda y qué marca de lujo compró el hijo de AMLO?

En un video difundido en redes sociales por Vampipe se observa a José Ramón López Beltrán en Houston, Texas, saliendo de la tienda de lujo Loro Piana, una casa de moda italiana conocida por sus tejidos de cashmere, lana y otros productos que ejemplifican el “lujo silencioso”, una tendencia que prioriza la calidad de los materiales sobre los logotipos llamativos y tendencias temporales.

Vestido con ropa deportiva, López Beltrán traía una bolsa de la casa francesa Hermès, donde un bolso de mujer puede superar los 200 mil pesos, una manta alcanza los 100 mil pesos y un colgante de oro amarillo cuesta 360 mil pesos.

Hermès es una marca francesa que produce artículos de lujo silencioso. / Robert Way

La 4T y la austeridad

Estas imágenes han causado miles de comentarios en redes sociales al recordar el principio de austeridad del Movimiento de Regeneración Nacional, tras los escándalos que han protagonizado Andrés Manuel López Beltrán con un viaje a Japón durante el verano de 2025, mismo periodo donde morenistas como el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, Pedro Haces y Gerardo Fernandez Noroña fueron vistos vacacionando en Europa.

También se destapó el caso del diputado Sergio Gutiérrez Luna y su esposa, la legisladora conocida como “dato protegido”, quienes visten prendas de lujo por lo que su guardarropa se estimó en 4 millones de pesos.

La diputada Diana Karina Barreras y su esposo, el morenista Sergio Gutiérrez Luna.

El caso más reciente es el de la senadora Sasil de León, quien se mostró usando unas sandalias Hermès de 20 mil pesos, y en otras imágenes portaba pulseras por 337 mil pesos, siendo representante de Chiapas, uno de los estados más pobres de todo México.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad