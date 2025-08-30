Rosa Ícela Rodríguez defiende austeridad tras polémica de Gerardo Fernández Noroña

CIUDAD DE MÉXICO, 30AGOSTO2025.- Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, durante su participación en la tercera reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena llevada a cabo en el auditorio Aurora Jiménez del Recinto Legislativo de San Lázaro previo al nuevo periodo de sesiones de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados que se llevará a cabo el próximo 1 de septiembre. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La secretaria de Gobernación, Rosa Ícela Rodríguez, mandó este sábado un mensaje indirecto al senador Gerardo Fernández Noroña, al recalcar que la austeridad republicana es un principio rector del movimiento de la Cuarta Transformación y no un simple eslogan.

Durante la plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, la funcionaria defendió los valores impulsados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y subrayó que la austeridad es “la base de la justicia social de la Cuarta Transformación”.

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM Ampliar

Austeridad como filosofía de vida

Rodríguez aseguró que la austeridad debe asumirse como “una filosofía de vida que se opone al despilfarro y los lujos del pasado, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo”.

El mensaje ocurre en medio de la controversia por la adquisición de una casa en Tepoztlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos, propiedad de Gerardo Fernández Noroña, quien ha sido cuestionado por la congruencia de su discurso con el principio de austeridad.

La titular de Segob pidió a la militancia honrar los principios del movimiento, entre ellos la honestidad, el amor al pueblo y la entrega de resultados.

Reforma electoral, prioridad de Morena, afirma Rosa Ícela

En su intervención, Rodríguez también destacó la importancia de aprobar la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, a la que calificó como una “necesidad histórica” para garantizar elecciones libres, transparentes y sin despilfarro de recursos.

En contraste, Fernández Noroña ha respondido con molestia a los cuestionamientos sobre su patrimonio, defendiendo que no tiene “obligación personal de ser austero” y recordando que en diversas ocasiones ya habló públicamente sobre su propiedad.

