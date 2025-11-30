¡AMLO reaparece! Presenta su nuevo libro “¡Grandeza!|VIDEO

Desde la quinta “La Chingada” en Palenque, Chiapas, reapareció el ex presidente, Andrés Manuel López Obrador

Desde la quinta “La Chingada” en Palenque, Chiapas, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador apareció en redes sociales para presentar su libro “Grandeza”.

“Este libro ya lo podrán encontrar a la venta en todas las librerías… es un trabajo, de investigación de más de un año y un mes” — Explicó AMLO

Señaló que prefiere no presentar su libro ante alguna plaza pública para darle su lugar a Claudia Sheinbaum.

“Me gustaría mucho, pero, ¿saben qué? Ya me retiré de la actividad política. No hay que hacerle sombra a nuestra presidenta. Ella es la que conduce y lo está haciendo muy bien”, — Comentó

Recordemos que el exmandatario ha señalado que la escritura es su principal sustento económico tras dejar el cargo público.

Un libro centrado en los pueblos originarios

Desde su finca explicó que su publicación esta centrada en la reivindicación de los pueblos originarios de México,mencionando al antropólogo Guillermo Bonfil Batalla y su concepto de la “civilización negada”.

Adelantó que “Gloria” será su próximo libro para el 2026, para echar abajo la historia que crearon, que inventaron los conquistadores, los invasores y que se ha mantenido por las oligarquías.

“El que viene para el año próximo, se va a llamar ‘Gloria’, porque es grandeza y gloria. Repito, la grandeza es la historia de nuestras culturas, de nuestras civilizaciones, para desmontar, para echar abajo, la historia que crearon, que inventaron los conquistadores, los invasores, y se ha mantenido durante las épocas del dominio de las oligarquías” — Adelantó

Dijo que le gustaría que los españoles leyeran el libro “Grandeza” para que se dieran cuenta de los horrores que le hacían a los indígenas.

AMLO, llamó a respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien considero que esta haciendo un buen trabajo

“Saben qué, ya me retiré de la actividad política, no hay que hacerle sombra a nuestra presidenta, ella es la que conduce y lo está haciendo muy bien, no hay que dividirnos, hay que estar juntos, unidos. Tuvimos la enorme dicha de que quien me sustituye en la presidencia es una mujer excepcional y continúa la transformación”. —

Estos son algunos libros que ha publicado AMLO

Gracias (2024)

A la mistad del camino (2021)

Hacia una economía moral (2019)

2018 La salida. Decadencia y renacimiento de México, (2017)

Oye, Trump (2017)

El poder en el Trópico (2015)

La mafia que se adueñó de México... y el 2012 (2010)

No decir adiós a la esperanza (2012)

La mafia nos robó la Presidencia (2007)