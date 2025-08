Noroña denuncia “golpeteo” interno en Morena

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, reconoció este lunes que Morena enfrenta un golpeteo ya no solo de la oposición sino también desde su propio interior, lo cual consideró “delicado” ante la necesidad de mantener la unidad en Morena.

“La unidad es fundamental, y me parece que por ambiciones, por legítimas que sean, prestarse al golpeteo que la derecha trae en contra de nuestro movimiento, no se entiende que no son las personas que son atacadas, sino que es el movimiento”.

— Gerardo Fernández Noroña