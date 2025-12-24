Taxista devuelve 300 mil pesos a adulto mayor que los dejó olvidados: lo reconocen por su honradez

Un taxista regresa 300 mil pesos en Mérida, Yucatán, a un pasajero que los olvidó en su unidad.

Honradez e integridad son los valores que demostró un taxista de Yucatán que devolvió 300 mil pesos que un adulto mayor olvidó en su unidad después de un viaje en la ciudad de Mérida.

Sin dudar, el taxista Ramón Marquina lo devolvió de manera íntegra haciendo gala de los valores y vocación de servicio que han definido su vida.

“Estoy satisfecho de haber cumplido con mi deber y mi obligación de devolver el dinero como debe ser, como una persona honrada”.

Ramón Marquina es el taxista reconocido por su honradez al devolver 300 mil pesos que fueron olvidados en su unidad en plena temporada navideña en Mérida, Yucatán. Ampliar

Te puede interesar: Brugada anuncia nueva aplicación de taxis en CDMX, ¿Cómo funcionará y qué pasará con “Mi Taxi”?

Reconocen a taxista honrado que devolvió 300 mil pesos

Por esta buena y desinteresada acción, el taxista Ramón Marquina fue reconocido por la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), que en manos de su titular Jacinto Sosa, le entregó un reconocimiento y aseguró que este tipo de acciones demuestran que el trabajo de los operadores de transporte es honesto y honrado.

Para Ramón Marquina este reconocimiento tiene un gran valor: “ya quiero enseñarles a mis nietos mi reconocimiento, esto vale más que 300 mil pesos”, afirmó.

Adulto mayor olvidó 300 mil pesos en un taxi

En plena temporada navideña, un adulto mayor de 78 año solicitó un taxi de sitio que arribó a su domicilio para llevarlo al centro comercial Plaza Patio Mérida.

Ramón Marquina llegó con su unidad número 7289 para hacer el viaje donde el pasajero olvidó una cangurera con los 300 mil pesos. Al darse cuenta el adulto mayor regresó al sitio y con ayuda del operador localizaron al taxista, quien devolvió íntegra la suma en presencia de agentes de la policía.

El taxista honrado de Mérida, Yucatán, conduce la unidad 7289. Ampliar

Otro taxista honrado pero en CDMX

En agosto de 2024, el taxista Fernando Rossano fue noticia por devolver 100 mil pesos que un pasajero dejó al interior de una mochila.

Fernando solicitó ayuda a policía de la SSC, quienes resguardaron el dinero hasta que su dueño apareció. Su acción le valió muy buenos comentarios en redes sociales tales como “Mi respeto y admiración para esta persona!”, “Aún hay gente honrada en la vida”, entre otros.