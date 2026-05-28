El coleccionable de He-Man que ya está causando locura: así es, dónde comprarlo y cuánto costará

La fiebre por los coleccionables de cine en México acaba de sumar un nuevo protagonista. Una importante cadena de cines mexicana ha confirmado la llegada de un artículo inspirado en He-Man y Masters of the Universe que ya comenzó a generar conversación entre fans, coleccionistas y amantes de la nostalgia ochentera incluso antes de salir oficialmente a la venta.

El lanzamiento forma parte de la nueva estrategia de productos premium de la cadena, que en los últimos meses ha apostado por artículos edición limitada vinculados a franquicias de alto impacto. Esta vez, el personaje de Eternia regresa con un diseño que busca convertirse en uno de los lanzamientos más buscados del año.

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Así es el nuevo coleccionable de He-Man

Se trata de un vaso inspirado directamente en la icónica Espada del Poder, uno de los símbolos más reconocibles de He-Man. De acuerdo con la información compartida por la compañía responsable de su venta y distribución, el diseño tendrá dimensiones mucho mayores a las de un vaso tradicional y contará con acabados especiales pensados para coleccionistas.

La pieza forma parte de la promoción por el regreso de Masters of the Universe y rápidamente llamó la atención en redes sociales por su tamaño, diseño y nivel de detalle. Usuarios ya comparan el lanzamiento con otros coleccionables virales que se agotaron en preventa en México.

He Man Ampliar

Cuánto costará el coleccionable de He-Man en México

La cadena de cines informó que el coleccionable tendrá un precio de 715 pesos en México. La preventa estará disponible exclusivamente para integrantes del programa Fanático y Superfanático, mientras que el lanzamiento general dependerá de disponibilidad en complejos seleccionados.

Sin embargo, todavía no se ha confirmado cuántas unidades llegarán al país, algo que aumentó la expectativa entre fans que temen una venta limitada similar a otros productos especiales lanzados recientemente.

Por qué los coleccionables se están volviendo tendencia

Los coleccionables dejaron de ser simples vasos promocionales para convertirse en artículos de colección que generan filas, preventas y hasta reventa en internet. En los últimos años, franquicias como Mario Bros., Star Wars y Marvel demostraron el impacto comercial que pueden tener este tipo de lanzamientos.

En el caso de He-Man, el factor nostalgia juega un papel importante. La franquicia mantiene una base sólida de seguidores desde los años 80 y el regreso de productos exclusivos ha despertado interés entre coleccionistas adultos y nuevas generaciones.

Lo que se sabe del lanzamiento