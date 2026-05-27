Jubilación anticipada: cuáles son las edades de retiro en países de la OCDE

La idea de retirarse antes de los 60 años se está convirtiendo en una excepción dentro de los países de la OCDE. El más reciente informe Pensions at a Glance 2025 revela que la edad promedio de jubilación normal ya ronda los 64.7 años para hombres y 63.9 para mujeres, aunque algunos países mantienen esquemas que permiten salidas anticipadas bajo ciertas condiciones.

El estudio muestra que Turquía sigue siendo el caso más extremo dentro del bloque, con edades de retiro de 49 años para mujeres y 52 para hombres. En contraste, Dinamarca, Islandia y Noruega ya establecen los 67 años como referencia para acceder a una pensión completa. La tendencia apunta a que estas edades seguirán aumentando durante las próximas décadas debido al envejecimiento poblacional y a la presión sobre los sistemas públicos de pensiones.

La OCDE también advierte que muchos países están endureciendo las reglas para acceder a una jubilación anticipada. En varios casos ya no basta con cumplir cierta edad: ahora también se exigen décadas completas de cotización o aceptar reducciones permanentes en el monto de la pensión.

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Países de la OCDE con las edades de retiro más bajas y más altas

Países donde aún existen edades relativamente bajas de jubilación

Turquía: 49 años mujeres y 52 hombres

Colombia: 57 años mujeres y 62 hombres

Luxemburgo: 62 años

Eslovenia: 62 años

Países con las edades de retiro más altas

Dinamarca: 67 años

Islandia: 67 años

Noruega: 67 años

Israel: 67 años para hombres

Mx - Jubilación anticipada OCDE / jose carlos cerdeno martinez Ampliar

Qué significa hoy la jubilación anticipada en la OCDE

La OCDE explica que la “edad normal de jubilación” corresponde al momento en que una persona puede retirarse sin penalizaciones tras una carrera laboral completa iniciada desde los 22 años. Sin embargo, muchos sistemas todavía permiten un retiro previo, aunque con descuentos en la pensión mensual o requisitos de cotización más estrictos.

En países como Francia, Alemania o Italia existen mecanismos especiales para quienes acumulan largas trayectorias laborales. Italia, por ejemplo, permite ciertas combinaciones entre edad y años trabajados para adelantar el retiro sin perder beneficios. Aun así, la tendencia general dentro de la OCDE apunta a retrasar la edad efectiva de jubilación conforme aumenta la esperanza de vida.

Nueva edad de jubilación en México: así cambia el retiro anticipado con la reforma de Sheinbaum

En México, el debate sobre la jubilación tomó un giro distinto con el decreto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum para trabajadores afiliados al ISSSTE bajo el régimen del Décimo Transitorio. A diferencia de otros países de la OCDE que están aumentando la edad de retiro, el nuevo esquema mexicano reduce gradualmente la edad mínima de jubilación. Actualmente, en 2026, las mujeres pueden jubilarse desde los 56 años y los hombres desde los 58, siempre que acrediten 28 y 30 años de servicio, respectivamente. La meta del decreto es que para 2034 el retiro pueda realizarse desde los 53 años para mujeres y 55 para hombres.

Mx - Jubilación anticipada OCDE / NurPhoto Ampliar

La próxima generación trabajará más años antes de retirarse

Las proyecciones oficiales de la OCDE indican que quienes comenzaron a trabajar en 2024 podrían jubilarse, en promedio, cerca de los 66 años. El organismo calcula que la edad legal seguirá aumentando en la mayoría de los países miembros como parte de las reformas para sostener los sistemas de pensiones en las próximas décadas.