¿Te pueden quitar días de sueldo “por apoyar a la empresa”? Lo que dice la Ley Federal del Trabajo en México

Una publicación viral en el sitio Reddit ha activado alarmas, y generado indignación. Usuarios exhibieron un supuesto documento empresarial donde se plantea retirar un día de goce de sueldo en favor de la empresa, es decir, como una suerte de apoyo interno.

El caso ha trascendido entre la comunidad de internautas, empleados y empleadores, quienes nuevamente cuestionan la legalidad con la que se rigen las empresas en México, así como los derechos laborales que no pueden ser despojados, o, incluso como se maneja en la publicación, renunciados aun si el trabajador firma un acuerdo.

Mx - trabajadores / Vladimir Vladimirov Ampliar

Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre descuentos y jornadas

La Ley Federal del Trabajo establece que el salario no puede ser reducido de manera unilateral por el patrón y que cualquier modificación a las condiciones laborales debe respetar los derechos mínimos del trabajador. Además, las horas extra tienen límites legales y deben pagarse conforme a lo establecido en los artículos 66 y 68 de la legislación laboral mexicana. Asimismo, la ley es clara en que los derechos laborales son irrenunciables, por lo que un documento firmado no necesariamente valida prácticas abusivas.

El caso viral revive las quejas por explotación laboral en México

El tema tomó fuerza en redes sociales dentro del foro “La Camiseta”, donde usuarios cuestionaron si las empresas pueden exigir sacrificios económicos bajo el argumento de “salvar la operación”. Aunque no se ha confirmado oficialmente la autenticidad completa del documento compartido, abogados laborales y trabajadores señalaron en el foro que prácticas similares sí ocurren en distintas compañías del país, particularmente mediante presiones internas o acuerdos informales.

La ley prohíbe descuentos arbitrarios al salario

Las horas extra deben pagarse obligatoriamente

La jornada máxima legal sigue siendo de 48 horas semanales

Los derechos laborales mínimos no pueden renunciarse

Mx - Abuso en el trabajo / gilaxia Ampliar

México mantiene una de las jornadas laborales más largas

Datos recientes del INEGI muestran que México continúa entre los países con jornadas laborales más extensas dentro de la OCDE. Incluso, reportes periodísticos basados en cifras oficiales revelan que cerca de uno de cada cuatro trabajadores supera las 48 horas semanales permitidas por ley. Este contexto ha impulsado discusiones sobre la reducción de jornada laboral y el endurecimiento de inspecciones contra abusos en centros de trabajo.

Expertos en foros especializados recomiendan que ante cualquier presión para firmar acuerdos de reducción salarial, jornadas excesivas o renuncias de derechos, los trabajadores busquen asesoría ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) o acudan a los nuevos centros de conciliación laboral antes de aceptar condiciones que puedan resultar ilegales.