¿Doble pago de pensión para adultos mayores? Este depósito llegará en enero 2026 para aliviar la cuesta de año nuevo

Adulto mayor cobrando su pensión en un cajero automático para la cuesta de enero 2026.

Hay muy buenas noticias para los adultos mayores en México porque, al comenzar el año, una parte de los beneficiarios podrá recibir un pago doble de su pensión para aliviar la famosa “cuesta de enero” y los gastos tras las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Aquí te explicamos quiénes son los y las afortunadas y en qué fechas caerá el dinero.

Adultos mayores que reciben el pago doble de pensión en enero 2026

Toma en cuenta que no todos los adultos mayores recibirán este beneficio, los afortunados que verán un depósito doble en sus cuentas bancarias son aquellos que cumplen con estas dos condiciones:

Ser derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por jubilación o pensión. Estar inscritos en el programa de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

¿Por qué se le llama pago doble?

Debido a que ambos depósitos se hacen durante los primeros días de enero, los beneficiarios que cuentan con ambos esquemas recibirán dos depósitos en el mismo mes.

Eso sí, es importante aclarar que no se trata de un “bono extra”, sino de la coincidencia de los dos pagos.

Calendario de pagos pensión IMSS 2026

El primer depósito del año para los pensionados del IMSS se realizará el viernes 2 de enero de 2026.

Y para que lo tengas en consideración todo tu año, aquí te dejamos las fechas de pago del IMSS para los meses siguientes:

Febrero: Martes 3 de febrero (el lunes 2 es inhábil).

Marzo: Lunes 2 de marzo.

Abril: Miércoles 1 de abril.

Mayo: Lunes 4 de mayo.

Junio: Lunes 1 de junio.

Julio: Miércoles 1 de julio.

Agosto: Lunes 3 de agosto.

Septiembre: Martes 1 de septiembre.

Octubre: Jueves 1 de octubre.

Noviembre: Martes 3 de noviembre (el lunes 2 es inhábil).

Diciembre: Martes 1 de diciembre.

¿Cuándo pagan enero-febrero de la Pensión del Bienestar?

Aunque la Secretaría del Bienestar aún no revela el calendario oficial día por día, se espera que los depósitos del primer bimestre del 2026 inicien durante los primeros días de enero.

Como es costumbre, la entrega se realizará de forma gradual siguiendo el orden alfabético de la letra del primer apellido. Te recomendamos estar pendiente de tu los canales del organismo y de tu Tarjeta del Bienestar, ya que es el único medio donde se verá reflejado este apoyo.