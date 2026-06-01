MX- Virgin Voyages llegó para cambiar por completo la idea tradicional de los cruceros / W Radio

Con un concepto exclusivamente para adultos, esta naviera apuesta por una experiencia mucho más relajada, moderna y libre: gastronomía de primer nivel, diseño espectacular, entretenimiento diferente y una vibra mucho más cercana a un hotel boutique en el mar que a un crucero clásico. Aquí no hay buffets gigantes ni ambientes acartonados.

Todo está pensado para disfrutar el viaje a tu ritmo, ya sea descansando, disfrutando alguno de sus más de 20 restaurantes incluidos o viviendo las noches llenas de música, shows y fiestas a bordo.

Y sí… recorrer destinos como el Mediterráneo o las Islas Griegas en un barco así definitivamente hace que la experiencia sea todavía más especial.