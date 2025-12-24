Santa Claus taxista recorre municipios de Tabasco para entregar juguetes a niños necesitados. Conoce a Armando Castillo León, el taxista que lleva 15 años siendo el Santa de Villahermosa.

TE PUEDE INTERESAR: Horarios del Metrobús en Navidad y Año Nuevo: Estaciones cerradas y todos los cambios en estas fechas decembrinas

¿Quién es el Santa Claus taxista que recorre Tabasco?

Santa Claus circula, no vuela, en las calles de Villahermosa y otros municipios de Tabasco, Santa Claus maneja un taxi en lugar del trineo tirado por renos, pero la felicidad que lleva los niños que lo necesitan es la misma que si manejara el trineo.

Él es Santa taxista, que lleva 15 años, repartiendo juguetes y alegría a los niños más necesitados de Villahermosa y de varios municipios de Tabasco.

“Llevarles alegría a los niños a través de un juguete que la sociedad tabasqueña me entrega cada año y que en realidad no tengo con que pagarle a esa sociedad bonita, porque me acompañan en esta aventura buscando por la calle un juguete para los niños que se encuentran en rancherías y en Villahermosa”. — Armado Castillo León, Santa Claus taxista

Santa Claus circula por las calles de Villahermosa desde hace 15 años repartiendo juguetes en taxi Ampliar

¿Cómo logra entregar juguetes a niños necesitados en Navidad?

Con donaciones de juguetes y con la alegría de muchos adultos que hacen posible que los regalos lleguen a los más necesitados, Santa Claus taxista se encarga de hacer las entregas a aquellos que más lo necesitan.

Como taxista lo conocen como Armando Castillo León lleva 31 años manejado taxi, pero en esta época decembrina es el Canta Claus taxista y así es recordado por muchos que a lo largo de los años han sido felices con lo que él hace desinteresadamente.

Santa Claus circula por las calles de Villahermosa desde hace 15 años repartiendo juguetes en taxi Ampliar

Algunas personas le han propuesto hacer una asociación en torno a su personaje, pero él no ha querido porque dice que este personaje es sin fines de lucro y pertenece a los niños que lo necesitan, creen en él y con el apoyo de personas que quieren cooperar con un regalo para aquellos niños que hoy 24 de diciembre esperan a Santa Claus.

Enlace a Google News:https://news.google.com/