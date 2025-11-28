Presentan libro “El bordado maya de Yucatán: patrimonio vivo” en Original México

La Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta) presentó, en Original, Encuentro de Arte Textil Mexicano, el libro El bordado maya de Yucatán: patrimonio vivo, un testimonio del trabajo del Gobierno del Estado en colaboración con la Unesco, Fundación Banorte y bordadoras de todo Yucatán, para fortalecer el reconocimiento de esta tradición artesanal e impulsar la preservación de sus saberes ancestrales y comunitarios.

La publicación forma parte de los trabajos del Plan de Salvaguardia del Bordado Maya Yucateco, un proyecto sustentado en una política pública que reconoce la importancia de escuchar a las artesanas y los artesanos en la toma de decisiones, a fin de asegurar su bienestar, la protección y preservación de su actividad, así como la transmisión de estos conocimientos a futuras generaciones.

Este esfuerzo obtuvo reconocimiento internacional en la pasada edición de la Conferencia Mundial de la Unesco sobre Políticas Culturales (Mondiacult), realizada en Barcelona, España, donde la Sedeculta presentó este modelo de política cultural con enfoque comunitario y de género en torno al arte textil del pueblo maya.

Durante la presentación del libro en el Centro Cultural Los Pinos, la titular de la Sedeculta, Patricia Martín Briceño, destacó que, en el contexto del Renacimiento Maya del Gobierno de Yucatán, la defensa del patrimonio vivo va de la mano con la defensa de los derechos económicos de las mujeres y la coloca en el centro de la política cultural del estado.

Señaló que, desde el inicio de esta administración, el Gobernador Joaquín Díaz Mena ha impulsado una política de fortalecimiento del trabajo artesanal; muestra de ello fue el reconocimiento otorgado en diciembre de 2024, en Uxmal, con la entrega de certificados a 200 maestras artesanas, acción que reconoce y dignifica sus conocimientos y trayectorias.

La funcionaria subrayó que el libro es resultado de ese trabajo de gobernanza y un testimonio de resistencia, de imaginación y de comunidad; cada fotografía es un recordatorio de la fuerza colectiva que sostiene esta tradición y cada página es una invitación a mirar el bordado maya no solo como una artesanía, sino como una manifestación cultural mayor, un lenguaje que ha sobrevivido siglos y que hoy continúa reinventándose desde la creatividad de sus portadoras.

“En cada página se materializa el profundo trabajo comunitario que ellas impulsaron: diagnósticos participativos, encuentros regionales, intercambio de saberes y, finalmente, la creación del Consejo Estatal de Bordadoras, un órgano que garantiza la continuidad del Plan de Salvaguardia y su gobernanza desde las propias comunidades”, agregó.

En ese sentido, agradeció el acompañamiento y la guía de la Unesco, indispensables para consolidar un proceso ejemplar de gobernanza cultural construido de la mano con las comunidades bordadoras; así como el apoyo de la representación de la iniciativa privada de Yucatán, encabezada por Luis Alberto Quijano Ashle, que se sumó al proyecto con sentido de responsabilidad social y reconociendo el valor de las bordadoras yucatecas en la preservación del patrimonio cultural del estado, y el trabajo del Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM) y de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur).

Por su parte, el especialista en patrimonio cultural inmaterial de la Unesco en México, Salomón Bazbaz Lapidus, destacó que esta iniciativa representa la suma de muchos esfuerzos y una nueva forma de hacer política cultural, escuchando lo que quieren y necesitan las bordadoras. “Resultado de ello es el Plan de Salvaguardia, con estrategias y acciones que parten de escuchar a más de 400 bordadoras de diversos municipios del estado; es una forma única de implementación de las políticas de la Unesco en patrimonio cultural inmaterial”, señaló.

El oficial nacional de Cultura de la Unesco en México, Carlos Tejada, destacó el apoyo del Gobierno de Yucatán, a través de la Sedeculta y de los ayuntamientos, para la creación del Plan de Salvaguardia, así como el trabajo del director de Museos y Patrimonio de la Sedeculta, Fidencio Briceño Chel; de la directora de Patrimonio, María Elisa Chavarrea Chim; y de la investigadora Silvia Terán, también de dicha dependencia.

Explicó que una de las acciones más importantes de este plan es el fortalecimiento de la transmisión del bordado, mediante un modelo formal que ya incluye una currícula y un proceso de reconocimiento de los conocimientos de las bordadoras, para que ellas mismas puedan transmitir la práctica.

Las maestras bordadoras Selmy Domínguez y Mayra Chí Pérez agradecieron el apoyo recibido y la escucha atenta de todas las instituciones involucradas, que impulsaron un cambio no solo en la forma de realizar su actividad, sino también en el reconocimiento de su papel como portadoras de saberes que pueden contribuir a preservar para las futuras generaciones.

En la presentación estuvieron presentes la subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, Marina Núñez Bespalova; el titular de la Representación del Gobierno de Yucatán en la Ciudad de México, Víctor López Martínez, en representación del Gobernador Joaquín Díaz Mena; la directora del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Sonya Santos Garza; la directora de Capacitación Cultural y Unidades Regionales de la Secretaría de Cultura, Tania Mena; y la especialista y curadora de arte popular, Martha Turok Wallace.