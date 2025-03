Estadounidense corre a cantante invidente de calles de Mérida, Yucatán

Otra vez un extranjero y otra vez en Mérida. En esta ocasión, imágenes captaron a un estadounidense que corrió a un cantante invidente de la calle donde trabaja en la capital de Yucatán.

Eulogio, como se llama el cantante de origen maya, compartió en lo que ya es un video viral que el sujeto les dijo que no tienen derecho a trabajar cantando en la calle:

Para nosotros es un trabajo honrado porque no le estamos quitando nada a nadie. Yo no entiendo cómo un gringo que no tiene nada que hacer aquí, ni tiene voz ni voto, hace eso. Nosotros somos mexicanos

— Eulogio, cantante invidente