Brugada anuncia nueva aplicación de taxis en CDMX, ¿Cómo funcionará y qué pasará con “Mi Taxi”?

Modernizarán taxis de la CDMX rumbo al Mundial de Fútbol 2026, lo que incluye una nueva app para solicitarlos

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que pondrá en marcha una nueva aplicación móvil para solicitar el servicio de taxis públicos, con el objetivo de que puedan competir con otros servicios particulares que se ofrecen a través de plataformas digitales.

“Una buena aplicación que funcione y una aplicación que logre la competitividad con otros sectores y lo vamos a lograr y lo vamos a hacer juntos entre taxistas y gobierno de la ciudad”. — Clara Brugada

Brugada subrayó que la población debe saber que puede contratar taxis por aplicación y que “va a ser fácil y va a ser seguro”, al tiempo que destacó que este proyecto busca modernizar el servicio tradicional de taxi en la capital.

¿Qué pasará con la aplicación “Mi Taxi”?

En la Ciudad de México ya existe desde 2019 la aplicación Mi Taxi, instrumentada por la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y por el director general de Gobierno Digital, Eduardo Clark García Dobarganes.

Sin embargo, la nueva plataforma anunciada por Brugada buscará fortalecer la competitividad del gremio frente a otras aplicaciones privadas.

¿Habrá apoyos para la renovación y seguridad de los taxis?

Al encabezar el proceso de chatarrización de taxis con más de 10 años de antigüedad en el Deportivo Oceanía, Brugada señaló que se continuará apoyando a los concesionarios que deseen cambiar su unidad vieja por una nueva.

Detalló que los apoyos serán de 120 mil pesos para quienes adquieran un vehículo de combustión, 150 mil pesos para autos híbridos y 200 mil pesos para vehículos eléctricos.

Además, la jefa de Gobierno anunció que habrá un refuerzo en materia de seguridad.

“Tenemos que instalar aditamentos tecnológicos que nos ayuden para la seguridad no solo de los pasajeros sino también de los conductores; debe ser prioridad la seguridad, así que sistemas de geolocalización, GPS, botones de pánico y videocámaras en los taxis”. — Clara Brugada

¿Cómo se preparan los taxis rumbo al Mundial 2026?

Brugada Molina informó que también se implementará una capacitación especial para taxistas, enfocada en la atención a turistas con miras al Mundial de Futbol 2026.

Indicó que los taxis que ya entraron al programa de chatarrización y renovación vehicular serán los primeros en tener una nueva imagen y recibir apoyos adicionales, aunque no precisó de qué tipo.

Finalmente, se dio a conocer que este año 800 taxis y microbuses fueron enviados a chatarrización como parte del programa de modernización del transporte público.

