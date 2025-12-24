Grecia Quiroz recuerda a Carlos Manzo en Nochebuena: “esta Navidad se siente tan fría con tu ausencia”

Carlos Manzo y Grecia Quiroz posaron con sus hijos en brazos en la Navidad de 2024.

Con una fotografía de la Navidad pasada, Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, publicó un mensaje en memoria de su esposo Carlos Manzo, quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre en plena celebración de Día de Muertos.

El mensaje está acompañado de una imagen de la pareja cargando a sus hijos en brazos, el mayor de los cuales tiene actualmente dos años.

Ampliar

“Jamás imaginé que nos hicieras falta algún día”

A través de sus redes sociales, Grecia compartió que aún vive con incredulidad la falta del líder del Movimiento del Sombrero:

“Esta Navidad se siente tan fría con tu ausencia, jamás imaginé que tú nos hicieras falta algún día, siempre idealicé el resto de mi vida a tu lado para ver crecer crecer a nuestros hijos, hoy no estás aquí y no sabes el gran vacío que haz dejado en nuestra familia”.

En su mensaje, la mujer que sucedió en la alcaldía de Uruapan a su esposo asesinado expresó que lo extraña, además que lo amará y lo honrará por siempre.

Te puede interesar: Movimiento del Sombrero propone Ley Carlos Manzo: Las 10 iniciativas para enfrentar la violencia contra alcaldes

Grecia Quiroz dedica mensaje a Uruapan

En la misma publicación de Facebook, la alcaldesa Gracia Quiroz se dirigió a la población de Uruapan, que vivió también con tristeza y enojo el asesinato de Manzo.

“Que Dios bendiga a Uruapan, a Michoacán y a todo México mis mejores deseos, abracen a los suyos porque nunca sabrán cuándo será la última vez.

Y por favor en esta Navidad no disparen al aire, no más pérdidas de vidas inocentes”.

“Que viva Carlos Manzo el hombre más fuerte y valiente”, concluye la publicación.

¿Quién era Carlos Manzo?

Carlos Alberto Manzo Rodríguez fue legislador de Morena pero se alejó del partido cuando apoyaron la reelección de Ignacio Campos como alcalde de Uruapan en 2024, en las que sumó más del 60% de los votos para convertirse en el primer alcalde independiente en su historia.

Al llegar al cargo interpuso más de 80 denuncias contra la administración de Ignacio Campos, por presunto desvío de recursos. Ya en el poder, encabezó operativos contra la delincuencia y criticó la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien le pidió apoyo para combatir a los grupos del crimen organizado de la región.

El 1 de noviembre de 2025, un hombre armado le disparó 7 veces y murió en un hospital, siendo el séptimo alcalde en ser víctima de homicidio en el estado desde 2022.

Te puede interesar: Grecia Quiroz exigió a Claudia Sheinbaum justicia por Carlos Manzo: “No fue para doblar las manos”, dijo tras marcha en Uruapan

Grecia Quiroz, la mejor alcaldesa del país

A menos de dos meses de rendir protesta, la viuda de Grecia Quiroz se convirtió en la alcaldesa mejor evaluada del país de acuerdo con Consulta Mitofsky.

La medición la ubica con un 60.2% de aprobación, a la cabeza de 78 alcaldes que superaron el 50% de apoyo de sus pobladores.