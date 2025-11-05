¡Con el sombrero y el legado de Carlos Manzo! Grecia Quiroz es la nueva presidenta de Uruapan

Con un fuerte mensaje, Grecia Quiroz asume la presidencia de Uruapan; el Movimiento del Sombrero está más fuerte que nunca, asegura

En una sesión marcada por la emotividad y el recuerdo del alcalde asesinado, Carlos Manzo, Grecia Itzel Quiroz García, viuda del edil, rindió protesta constitucional como presidenta municipal sustituta de Uruapan para lo que resta del periodo 2024-2027.

La ceremonia, llevada a cabo en el Congreso del Estado de Michoacán, fue escenario de un minuto de silencio, manifestaciones de apoyo y un discurso contundente de la nueva alcaldesa de Uruapan.

El único punto del día a discutir era el nombramiento de Quiroz García. Con 38 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el dictamen fue aprobado, y el decreto entró en vigor de inmediato.

Con 38 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, fue aprobado el nombramiento de Grecia Quiroz

Previo a la votación, la asamblea legislativa solicitó un minuto de silencio en memoria del alcalde Carlos Manzo. El diputado Carlos Alejandro Bautista expresó su pesar y lanzó una fuerte declaración sobre el asesinato.

“Mataron al mejor luchador que tenía México en sus municipios, en complicidad, sus manos tienen sangre... pero no pueden matar lo que despertó”. — Carlos Alejandro Bautista

¿Cómo fue la toma de protesta de Grecia Quiroz?

Al momento de su juramento, un gesto cargado de significado conmovió a los presentes: mientras con la mano derecha hacía su protesta, Grecia Quiroz sostenía con la izquierda un sombrero de su esposo, Carlos Manzo. A su lado, sus acompañantes sostenían una fotografía del edil.

Al rendir protesta, Grecia Quiroz sostenía el sombrero de Carlos Manzo

Tras asumir el cargo, la nueva alcaldesa de Uruapan tomó la palabra, enfocando su mensaje en el dolor de la pérdida, la continuidad de la lucha social de su esposo y la promesa de un gobierno honrado.

La nueva alcaldesa comenzó su discurso reconociendo el inmenso dolor de su pérdida, pero asegurando que asume el cargo con la fuerza que le fue inculcada por el edil asesinado.

“Hoy no vengo con un discurso vacío, como muchos quizás, que los políticos acostumbran a hacer. Hoy vengo con un corazón destrozado porque me quitaron a mi compañero de vida, compañero de lucha, el padre de mis hijos. Vengo con el valor que él me enseñó, con la entereza que él me enseñó a combatir, alzar la voz y pedir auxilio por el municipio, por Michoacán y México.” — Grecia Quiroz

¿Qué dijo sobre el legado de Carlos Manzo?

Quiroz García fue enfática al asegurar que la lucha y el legado de su esposo están más vivos que nunca, prometiendo que el movimiento social no será silenciado.

“El legado de Carlos Manzo está más fuerte que nunca. El del sombrero no lo callaron y no lo va a callar, porque aquí sigo firme con esa convicción que él me enseñó, con la lucha que él nació... Esto continuará, el movimiento del sombrero continuará y llegará a gran nivel. Carlos Manzo no quedará en el olvido.” — Grecia Quiroz

En un emotivo llamado a la ciudadanía, la alcaldesa sustituta pidió a los pobladores de Uruapan mantener la unidad y la firmeza en la lucha social, prometiendo que seguirá los pasos de Manzo para dejar un mejor municipio y estado. Subrayó, además, que la gestión será transparente y sin pactos.

“Les pido a la ciudadanía que no decaigamos, que sigan firmes, que sean fuertes y unidos en esa lucha social que él encabezaba, pero que hoy voy a seguir sus pasos, voy a ser la persona de la que él siempre estuvo orgulloso. Voy a seguir su legado y lo voy a hacer de una manera honrada, limpia, como lo hizo en su momento. Jamás pactó con nadie, su lucha fue limpia y transparente, y la lucha va a seguir así.” — Grecia Quiroz

Grecia Quiroz lanzó un fuerte mensaje durante su discurso, donde aseguró que al igual que Carlos Manzo, ella no pactará con nadie

Grecia Quiroz lamentó que Carlos Manzo tuviera que morir para que vieran a Uruapan

La alcaldesa de Uruapan lamentó que la tragedia haya sido necesaria para que las autoridades voltearan a ver la situación de seguridad en el municipio, expresando el temor que vivía su esposo.

“Qué triste y desafortunado que tuvo que pasar esto para que voltearan a ver Uruapan, que tuvieron que arrebatarle la vida a Carlos para que ahora sí quieran mandar seguridad, para que ahora sí quieran blindarnos. Qué triste, porque él lo pidió, pidió auxilio, él temía por la vida de sus hijos, su vida y la mía, qué triste.” — Grecia Quiroz

Finalmente, se despidió con una promesa personal a su esposo, asegurando que su sueño de cambio no se extinguirá.

“Y a ti Carlos, sé que desde donde quieras que estés me darás esa fuerza, esa fortaleza para guiar a tus hijos, al pueblo de Uruapan y al pueblo de Michoacán. Ese sueño jamás se va a apagar. Uruapan, Michoacán y México tienen que cambiar.” — Grecia Quiroz

Desde el asesinato de Carlos Manzo, Grecia Quiroz daba señales de que ella continuaría con el 'Movimiento del Sombrero'

Al finalizar el discurso, los asistentes en el Congreso Estatal comenzaron a entonar el Himno Nacional.

La jornada en el Palacio Legislativo de Morelia contó con la presencia de simpatizantes a las afueras del Congreso de Michoacán, quienes manifestaron su apoyo a Quiroz García. Pobladores de Uruapan se hicieron presentes con pancartas con mensajes positivos y fotografías de Carlos Manzo.

En un incidente aislado, un joven fue detenido tras intentar ingresar por la fuerza al recinto portando marihuana. El sujeto fue sometido por cinco agentes de la Guardia Civil que resguardaban el acceso, portando rifles, chalecos y cascos antibalas.

