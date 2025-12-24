¡Es OFICIAL! Este es el calendario completo para el pago de Pensión Bienestar en enero 2026

La Pensión Bienestar para 2026 es un apoyo económico que se brinda a adultos mayores por igual para garantizar seguridad en ellos y ellas. Y lo mejor es que como es universal, todos reciben un pago de acuerdo con las iniciales de su primer apellido, así que si ya andas con el pendiente de saber cuándo te toca, te dejamos todo el calendario completo para los pagos de enero 2026.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Pensión Bienestar: ¿Cuál es el monto exacto que depositarán en enero 2026?

¿Qué es la ‘Pensión Bienestar’ para adultos mayores?

La Pensión Bienestar para adultos mayores es un derecho constitucional que inició hace unos años y se brinda principalmente a aquellas personas adultas de 64 años que no cuenten con una pensión IMSS o ISSSTE, así como también, a aquellos que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.

Para el 2026 se presentan unos cuantos cambios y el más relevante de todos es el ajuste inflacionario que garantiza que el poder adquisitivo de los y las beneficiarias no disminuya. Así que para recibirla se necesita recibirla a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Cuál es el calendario oficial para recibir la Pensión Bienestar para adultos mayores?

Es importante mencionar que este programa es una acción de parte del Gobierno de México para garantizar la seguridad social de cada una de las personas adultas mayores. Es por eso que la Pensión Bienestar para adultos mayores necesita un calendario de pagos que comenzará en enero de 2026, es decir, quienes recibirán su pago serán:

Lunes 5 de enero: A

Martes 6 de enero. B

Miércoles 7 de enero: C

Jueves 8 de enero: C

Viernes 9 de enero: D, E, F

Lunes 12 de enero: G

Martes 13 de enero. G

Miércoles 14 de enero: H, I, J, K

Jueves 15 de enero: L

Viernes de enero: M

Lunes 19 de enero: M

Martes 20 de enero: N, Ñ O

Miércoles 21 de enero: P, Q

Jueves 22 de enero: R

Viernes 23 de enero: R

Lunes 26 de enero: S

Martes 27 de enero: T, U, V

Miércoles 28 de enero: W, X, Y, Z

TAMBI É N PUEDES LEER: Salario Mínimo 2025: cuándo subirá la Pensión Bienestar, Pensión IMSS y Pensión ISSSTE