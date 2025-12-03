Salario Mínimo 2025: cuándo subirá la Pensión Bienestar, Pensión IMSS y Pensión ISSSTE

A partir del 1 de enero de 2025, con el nuevo salario mínimo en México, jubilados del IMSS, del ISSSTE y beneficiarios del Pensión Bienestar podrían ver un ajuste en sus pagos. Sin embargo, no todos los aumentos son automáticos: dependen del régimen de pensión y de cómo cada institución aplica el incremento.

¿Qué se sabe hoy sobre los ajustes?

En iniciativas recientes, las autoridades han dicho que las pensiones ligadas al salario mínimo —como ciertas modalidades del IMSS— podrían beneficiarse con el alza.

Pero no todos los pensionados verán aumento. En muchos casos las pensiones ya se actualizan con base en la inflación anual y no en el salario mínimo.

Respecto a Pensión Bienestar: aunque el gobierno anticipó que podría haber un incremento “por encima de la inflación”, hasta ahora no hay una cifra oficial confirmada.

¿Quiénes sí se benefician y quiénes no?

Beneficiarios con posibilidad de aumento

Quienes reciben la “Pensión Mínima Garantizada” del IMSS bajo la modalidad regulada por el salario mínimo (regímenes antiguos). Ese grupo podría ver incrementos proporcionales al nuevo salario mínimo.

Jubilados recientes cuyo cálculo de pensión aún considera salario mínimo registrado —aunque en muchos casos ya no aplica, si su pensión se fijó con base en otra unidad (ver más adelante).

Quiénes probablemente no verán un cambio por salario mínimo

Pensionados del IMSS cuyo pago depende de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) o del cálculo mediante ahorro/afore. Es decir: muchos jubilados modernos. En su caso, el ajuste depende de inflación, no del salario mínimo.

Beneficiarios del ISSSTE cuyas pensiones ya están reguladas por parámetros distintos al salario mínimo.

¿Y la Pensión Bienestar?

Las autoridades han indicado que la Pensión Bienestar “podría” aumentar para ajustarse mejor al costo de vida, según lo que declaró la titular del gobierno.

Pero al momento de esta nota, no hay un anuncio oficial con monto nuevo ni fecha exacta de aumento.

Es decir: para quienes dependen de ese programa, aún es una expectativa, no una certeza.

¿Cuándo verías el ajuste en los pagos?

Para los pensionados del IMSS e ISSSTE que sí califican para un ajuste —ya sea por salario mínimo o por inflación (UMA) — los nuevos montos deberían reflejarse a partir del depósito de febrero de 2025 .

. En el caso de la Pensión Bienestar, dependerá de lo que anuncie la autoridad: hasta ahora no hay fecha oficial.

Qué hacer si tú o un familiar reciben pensión