Pensión Bienestar: ¿Quiénes van a recibir el aumento en 2026? Esto se sabe del apoyo de adultos mayores

Como ya lo habíamos adelantado, la semana pasado terminaron los pagos de la pensión Bienestar de último bimestre del año y, aunque los depósitos regresan hasta 2026, muchos siguen con la duda de cuánto es que aumentará y para quiénes aplicará.

Con lo que ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum sobre que la pensión debe crecer al menos al ritmo de la inflación, y considerando que hoy ronda el 3.61%, el ajuste para 2026 sería de aproximadamente 200 pesos.

¿Cuál será el incremento de la Pensión Bienestar en 2026?

La pensión podría pasar de 6,200 a cerca de 6,400 pesos bimestrales, pero todavía falta la confirmación por parte de la Secretaría del Bienestar.

¿Quiénes recibirán el aumento a la Pensión Bienestar 2026?

El incremento aplicará solo para las personas adultas mayores que forman parte del programa Pensión Bienestar:

Si tienes 65 años o más, ya eres beneficiario y estás inscrito, te toca aumento.

Si cumples 65 años en 2026 y te registras ese mismo año, también te corresponde.

No importa en qué parte del país vivas, mientras estés dentro del programa el aumento te llegará.

Cada año se actualiza en función del presupuesto federal y del comportamiento de la inflación, por lo que el aumento solo aplica a las personas mayores registradas en el programa.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la Pensión Bienestar en 2026?

Si estás por cumplir 65 años o conoces a alguien que los alcanzará en 2026, estos son los documentos necesarios para registrarse:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, Inapam, cédula profesional, cartilla o carta de identidad)

CURP actualizada

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Número de contacto (celular o casa)

Vivir en territorio nacional

¿Cuánto incrementó la Pensión Bienestar en 2025?

En 2025 incrementó 200 pesos, ya que en 2024 el apoyo era de 6 mil pesos. Sin embargo, desde 2018, cuando la pensión era de 1,160 pesos, el programa ha subido alrededor de 400% y, tomando en cuenta todo lo anterior, el aumento estimado para 2026 sigue la tendencia de estos últimos dos años.

