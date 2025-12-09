Pensión Bienestar: ¿El pago de enero se adelantará? Esto es lo que se sabe hasta el momento

La Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores se mantiene como uno de los programas sociales prioritarios del Gobierno de México. Y en el 2026 es crucial que los beneficiarios y futuros solicitantes conozcan todos los detalles de este programa social.

Una de la preguntas que más se hacen quienes reciben este apoyo económico es si en Enero de 2026 el pago se adelantará y la respuesta te la contamos más adelante.

Adelantan pago de la Pensión Bienestar en enero 2026 Ampliar

¿Se adelanta el pago de enero de la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores 2026?

El objetivo primordial del programa Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores es mejorar la calidad de vida de la población de 65 años o más mediante la entrega de un apoyo económico bimestral no contributivo. Con esto se busca contribuir a la reducción de la brecha de desigualdad y a garantizar que las personas adultas mayores tengan acceso a un ingreso mínimo que les permita cubrir sus necesidades básicas y gozar de una vejez digna.

Es por eso que una de las preguntas que más se hacen los y las beneficiarias es si en Enero se adelantará el pago de la Pensión Bienestar y la respuesta es no. Las autoridades correspondientes han mencionado que los pagos siguen como hasta el momento.

¿Cuándo caerá el primer pago de la Pensión Bienestar 2026?

Los pagos de la Pensión Bienestar se realizarán como hasta el momento, de forma bimestral y depositándose directamente en la Tarjeta del Bienestar. Por lo que el calendario generalmente se queda de la siguiente manera: Enero-Febrero: Primeros días de enero

Marzo-Abril: Primeros días de abril

Mayo-Junio: Primeros días de mayo

Julio-Agosto: Primeros días de julio

Septiembre-Octubre: Primeros días de septiembre

Noviembre-Diciembre: Primeros días de noviembre

Es importante mencionar y recordar que los pagos se hacen conforme el abecedario y con las iniciales del apellido.