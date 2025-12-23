Justicia para Cecilia Monzón: Declaran culpable a Javier López Zavala por el feminicidio de la activista / FOTO: Especial

El expolítico del PRI, Javier López Zavala, fue declarado culpable por el feminicidio de Cecilia Monzón, abogada y activista, madre de su hijo y expareja, a tres años de su asesinato en el municipio de San Pedro Cholula.

Un tribunal de Puebla acreditó que Javier López Zavala, candidato a la gubernatura de Puebla en 2010, fue el autor intelectual del feminicidio y ordenó el ataque armado contra la abogada.

El tribunal también declaró culpables a los sicarios que perpetraron el ataque, identificados como Jair ‘N’, sobrino de Zavala, y Silvestre ‘N’, autores materiales.

La Fiscalía del Estado demostró a través de pruebas, como las llamadas entre los culpables y varios testimonios, que el atentado fue planeado por el expolítico como represalia por las demandas de pensión alimentaria y violencia familiar que Monzón había interpuesto contra él.

¿Cómo se planeó el ataque contra la activista?

En mayo de 2022, dos sicarios a bordo de una motocicleta dispararon contra Cecilia Monzón, cuando viajaba en su camioneta, en San Pedro Cholula.

El feminicidio de Cecilia conmocionó al país y expuso la desprotección de las mujeres que denuncian violencia de género en México.

Este crimen provocó protestas en Puebla y en otras entidades del país, y se ha convertido en un ejemplo de la violencia institucional y la revictimización que viven las víctimas y sus familias en México.

¿Qué es la Ley Monzón y cómo surgió tras el feminicidio?

Helena Monzón, hermana de la activista, estuvo al frente de la estrategia legal de la víctima, y quien se ha mantenido firme en la búsqueda de condenas máximas para los asesinos.

Helena Monzón impulsó junto a legisladoras de todos los partidos, una ley que retira la patria potestad a los feminicidas, bajo la premisa de que un violentador nunca puede ser un buen padre.

La ley ha sido bautizada en todo el país como “Ley Monzón”.

¿A cuántos años de prisión podría ser sentenciado Javier López Zavala?

La sentencia podría superar varias décadas en prisión, como marca el Código Penal.

La familia de Cecilia Monzón solicita al tribunal la condena máxima de 60 años de prisión.

Durante el juicio, que ha durado casi un año, la defensa del feminicida intentó desacreditar en todo momento la motivación de género y la participación de los acusados, sin embargo, los jueces señalaron que existen elementos suficientes para tipificar el asesinato de la abogada como un feminicidio.

Entre esos elementos está la relación de la víctima con el agresor, las amenazas previas documentadas y el contexto de desigualdad de poder entre ambos.

¿Qué precedentes deja este caso para la justicia en Puebla?

El tribunal destacó la importancia de las denuncias previas que realizó Cecilia Monzón un año antes de morir y que por aquel entonces no recibieron protección por parte de las autoridades.

El pasado mes de noviembre, el Tribunal de Enjuiciamiento ratificó la condena de seis años de prisión contra López Zavala por violencia familiar, decisión contra la que la defensa del expolítico interpuso un amparo que aún no ha sido resuelto.

El caso por el feminicidio de Cecilia marca un precedente histórico en la lucha contra la violencia feminicida ejecutada por figuras de poder político.

