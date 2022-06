Pedimos pena máxima para Javier López Zavala: Hermana de Cecilia Monzón

Hacemos un exhorto al Poder Judicial a la aplicación del derecho y penas máximas por feminicidio para Javier López Zavala y los involucrados, externó la hermana de la activista y defensora, Cecilia Monzón, Helena Monzón en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Helena quien radica en España detalló que suman tres de los cuatro autores del feminicidio de su hermana los que han sido detenidos por la Fiscalía de Puebla para dos de ellos se solicitaron 144 horas de descargo y 72 horas para el caso de la ex pareja de Cecilia, Javier y el chofer.

Helena recordó a Cecilia como una verdadera luchadora del cambio social entregada a su carrera, lo que determinó que viviera en Puebla; pese a poder vivir en Barcelona con sus padres y familia.

Comentó que al momento de su asesinato, Cecilia llevaba a cabo un procedimiento en materia familiar por pensión alimenticia y abandono de menor de parte de su ex pareja, Javier López Zavala, ex candidato al gobierno del estado y ex secretario de gobierno de Mario Marín y aunque había antecedentes de familiares y exparejas de él que habían amenazado a su hermana de él no los había, por ello dijo "sorprende la brutalidad respecto a la madre de su hijo, la violencia machista no se puede entender".

En tanto y desde España y con el apoyo consular, continuarán pidiendo el apoyo de colectivos, la pena máxima y no solo la condena criminal, sino también civil que compense a su sobrino, el a menor de 4 años y con el tiempo crear una fundación a nombre Cecilia para continuar su compromiso de ayuda.