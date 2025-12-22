¿Qué es la Fundación Michou y Mau, que recibió apoyo del avión de la Marina que se estrelló en Texas?

Qué es la Fundación Michou y Mau, involucrada en el accidente de un vuelo de apoyo de la Marina que se estrelló en Galveston, Texas.

Dos personas murieron, cuatro fueron rescatadas con vida y dos más siguen dentro del avión de la Secretaría de Marina que se estrelló este 22 de diciembre en Galveston, Texas, mientras apoyaba un traslado médico de la Fundación Michou y Mau desde México.

La Semar detalló en la aeronave tipo King Air ANX 1209 viajaban cuatro tripulantes y cuatro civiles. Se teme que uno de ellos sea un menor de edad, debido a la actividad de la Fundación.

Equipos de rescate salvaron a varios personas, entre ellos un menor de edad. Ampliar

¿Qué es la Fundación Michou y Mau?

Michou y Mau es una Institución de Iniciativa Privada creada en 1998, que se dedica a la asistencia y prevención de niños mexicanos con quemaduras graves, que se apoya en donaciones para que los padres de los menores no se angustien por los gastos derivados de su atención.

La Fundación nació a partir de la dolorosa experiencia de su creadora, Virginia Sendel, quien a finales de 1997 perdió a su hija Michelle Lemaitre y a uno de sus cuatro nietos en un incendio provocado por las luces del árbol de Navidad.

Michelle logró sacar a dos de sus hijos pero murió al regresar por los otros dos, Camila y Mauricio, quienes resultaron con quemaduras graves. Mauricio murió poco después por falta de atención médica especializada en la Ciudad de México; su nieta Camila sobrevivió debido a que la trasladó al Hospital Shriners de Galveston, Texas, donde atienden a niños quemados.

El nombre de “Fundación Michou y Mau” hace homenaje a su hija Michelle “Michou” y su nieto Mau.

En el hospital Shriners de Galveston, Estados Unidos, atenderán las quemaduras que sufrió la niña Jazlyn Azuleth tras la explosión de una pipa de gas LP en la alcaldía Iztapalapa de la CDMX. / skaman306 Ampliar

¿Cómo apoya a los niños quemados la Fundación Michou y Mau?

Los niños con quemaduras graves y severas que ponen en riesgo su vida reciben apoyo para su traslado y tratamiento sin costo en el Shriners Hospital for Children en Galveston, Texas, en Estados Unidos, hasta que cumpla 18 años.

Los menores y sus familias reciben apoyo gratuito para:

Valoración y traslado al Hospital Shriners para recibir atención médica especializada para quemaduras

Hospedaje

Alimentos

Medicamentos

Terapia psicológica

Terapia Física

Revisiones de seguimiento cada 6 meses

Implantes, prótesis, expansores, tratamientos láser, de acuerdo con cada caso.

Jazlyn Azuleth, nieta de la "abuelita heroína", fue trasladada al Hospital Shriners de Galveston, Texas, donde recibe atención por las quemaduras derivadas de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre. Ampliar

El caso de Jazlyn Azuleth, la bebé salvada por su abuela

El caso mediático más reciente donde apoyó la Fundación Michou y Mau es el de la niña Jazlyn Azuleth, de dos años, quien sobrevivió gracias a que su abuela Alicia Matías Teodoro la cubrió con su cuerpo durante la explosión de una pipa de gas LP en la Ciudad de México el pasado 10 de septiembre.

La Fundación Michou y Mau coordinó el traslado de Jazlyn y su mamá al Hospital Shriners de Galveston, donde permanecieron dos meses en los que recibió injertos de piel en manos, pies y cabeza, y todo tipo de tratamientos especializados sin costo alguno. La pequeña regresó a finales de noviembre a su hogar.