Nieta de la abuelita heroína será atendida en EEUU de las quemaduras que sufrió por explosión de pipa

La niña Jazlin Azuleth de dos años, quien fue salvada por su abuela Alicia Matías de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre, recibirá atención especializada para sus quemaduras en un hospital especializado de Estados Unidos.

¿En qué hospital de EU atenderán a nieta de la abuelita heroína?

La Fundación Michou y Mau, que se dedica a apoyar a menores con lesiones por quemaduras, dio a conocer que su equipo médico valoró a Jazlin, quien se encuentra en el Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Ahora solo se encuentran a la espera de su traslado al Shriners Hospital of Children que se ubica en Galveston, Texas, una de las instituciones de más prestigio en el mundo para la atención de casos pediátricos por quemaduras graves.

¿Qué pasó con Alicia Matías, la abuelita que salvó a su nieta Jazlin?

La historia de Alicia Matías Teodoro, de 49 años, conmovió a todo México debido a que utilizó su cuerpo para proteger a su nieta de la explosión de una pipa con casi 50 mil litros de gas LP en el Puente de la Concordia, En la alcaldía Iztapalapa.

La mujer trabajaba como checadora de transporte público en el paradero de Santa Martha de la Línea A del metro y esa mañana se llevó a su nieta para cuidarla, debido a que su hija tenía que ir a trabajar y no tenía quien la cuidara.

Muere Alicia Matías Teodoro. La abuelita heroína se tomó una fotografía con su nieta poco antes de salvarla de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa Ampliar

El caso de la “abuelita heroína” ha conmovido a todo el país, donde se le reconoce la valentía y el amor hacia su nieta, por quien dio la vida para protegerla.

¿Qué hacer en caso de quemaduras en niños?

El Hospital de Shriners en Galveston, dio a conocer los primeros auxilios que deben aplicarse en pacientes pediátricos que sufran quemaduras:

Retire de inmediato al niño de la fuente de calor

Quite la ropa del área quemada solo si no está adherida a la piel

Deje correr agua fría sobre el área quemada para ayudar a reducir el dolor

Aplique un vendaje con gasa o un paño con una toalla suave y limpia sobre la quemadura

No aplique ungüentos, mantequillas, aerosoles, ni ninguna otra sustancia sobre la piel quemada, porque puede empeorar la situación.

Cubra la piel pero SIN APRETARLA

No rompa las ampollas que se generen en el área quemada

No aplique hielo en la quemadura

Si el menor tiene dolor, dele ibuprofeno o paracetamol

Lleve a su hijo a atención médica de emergencia

