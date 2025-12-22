Se estrella avión de la Marina mexicana en Galveston, Texas; autoridades investigan

La Secretaría de Marina-Armada de México informó hoy que una aeronave de esta institución sufrió un accidente mientras realizaba una misión de apoyo médico en coordinación con la Fundación Michou y Mau, en las inmediaciones de Galveston, en Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado oficial, el incidente ocurrió durante la maniobra de aproximación de la aeronave. Tras el accidente, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate, en coordinación con autoridades locales estadounidenses, con el objetivo de atender la emergencia y salvaguardar a la tripulación.

La Secretaría de Marina-Armada de México informa que una aeronave de esta Institución, que realizaba una misión de apoyo médico en coordinación con la Fundación Michou y Mau, presentó un incidente durante su aproximación en las inmediaciones de Galveston, Texas.



Misión humanitaria en curso

La Secretaría de Marina detalló que el vuelo formaba parte de una misión humanitaria de apoyo médico, una labor que la institución realiza de manera regular en conjunto con organizaciones civiles especializadas. En este caso, la coordinación con la Fundación Michou y Mau estaba enfocada en traslados médicos, principalmente de pacientes que requieren atención especializada.

Las autoridades mexicanas señalaron que el evento continúa en desarrollo y que se mantienen los protocolos de actuación en conjunto con las instancias correspondientes de ambos países. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre posibles personas lesionadas ni las causas del accidente, información que será confirmada conforme avancen las investigaciones.

Investigación en proceso

La Semar indicó que se llevarán a cabo las indagatorias técnicas necesarias para determinar qué provocó el incidente durante la aproximación de la aeronave. Asimismo, reiteró su compromiso con la transparencia y aseguró que proporcionará actualizaciones oficiales una vez que se cuente con datos verificados.

El accidente fue reportado públicamente el 22 de diciembre, a través de los canales oficiales de la Secretaría de Marina, lo que generó atención tanto en México como en Estados Unidos, debido a la naturaleza humanitaria de la misión.

Las autoridades reiteraron que la prioridad es la atención del personal involucrado y el seguimiento puntual del caso, mientras se mantiene la cooperación binacional para esclarecer los hechos.