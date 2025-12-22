Horarios del Metrobús en Navidad y Año Nuevo: Estaciones cerradas y todos los cambios en estas fechas decembrinas

Llegó la temporada de cenas, recalentados y reuniones con los amigos y la familia en la Ciudad de México. Sabemos que en estos días lo último que quieres es quedarte esperando en la estación o encontrarte con que el servicio ya cerró.

Por eso, si vas a moverte por las diferentes alcaldías para los festejos de Navidad y Año Nuevo, es muy importante que consultes los horarios metrobús y del resto de la Red de Movilidad Integrada para que planees tu ruta con tiempo y llegues seguro a tu destino.

¿Cuáles son los horarios del Metrobús el 25 de diciembre y 1 de enero?

Para los días de Navidad y Año Nuevo, el sistema de transporte operará con un esquema de día festivo. Esto significa que el inicio de actividades es un poco más tarde de lo habitual. Toma nota de los horarios metrobús:

24 y 31 de diciembre: El servicio operará de 04:30 a 23:00 horas.

El servicio operará de 04:30 a 23:00 horas. 25 de diciembre y 1 de enero: El servicio comenzará a las 05:00 y terminará a las 00:00 horas.

Aunque el cierre parece normal, recuerda que la frecuencia de las unidades suele ser más espaciada en días feriados, así que no te confíes y sal con unos minutos de ventaja. El cumplimiento de los horarios metrobús es clave para evitar aglomeraciones en las estaciones de mayor transbordo.

¿Qué otros transportes tendrán modificaciones en horarios?

No solo debes estar pendiente de los horarios metrobús, ya que el Metro, el Trolebús y hasta el Cablebús ajustarán sus relojes para que sus trabajadores también puedan celebrar. Aquí te compartimos cómo funcionarán el 25 de diciembre y el 1 de enero:

Metro: Abrirá de 07:00 a 00:00 horas.

Abrirá de 07:00 a 00:00 horas. Trolebús: Estará disponible de 05:00 a 00:00 horas.

Estará disponible de 05:00 a 00:00 horas. RTP: Operará de 07:00 a 00:00 horas.

Operará de 07:00 a 00:00 horas. Cablebús: Brindará servicio de 07:00 a 23:00 horas.

Brindará servicio de 07:00 a 23:00 horas. Tren Ligero: De 07:00 a 23:30 horas.

De 07:00 a 23:30 horas. Ecobici: De 05:00 a 00:30 horas.

Si tu trayecto implica combinar varios transportes, recuerda que los horarios metrobús y los del Metro son los que más flujo reciben, así que mantente atento a las redes sociales oficiales por cualquier actualización de último minuto.

¿Qué se puede transportar estos días en el Metrobús?

Una excelente noticia para los que aprovechan las calles vacías es que, al ser días festivos, se permite el ingreso con bicicletas a las unidades de transporte durante todo el horario de operación. Así que, además de aprovechar los horarios metrobús, podrás llevar tu bici sin restricciones de hora el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Aunque lleves prisa por llegar a la fiesta, recuerda que está estrictamente prohibido transportar cohetes o cualquier material explosivo. La SSC mantiene activo el operativo “Cero Pirotecnia 2025”, con revisiones constantes en mochilas y bultos grandes para garantizar la seguridad de todos los pasajeros. Evita sanciones y, sobre todo, evita riesgos innecesarios.