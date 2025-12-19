Metro CDMX: ¿En qué estaciones revisarán mochilas y por qué lo harán?

Con el aumento de gente en las calles, también llegan cambios en el transporte. Si planeas moverte en la “limusina naranja” en estos días, debes saber que han comenzado las revisiones en el Metro CDMX de manera más intensa para garantizar que todos lleguemos seguros a nuestros destinos.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Metro CDMX: ¿Es cierto que este transporte fue un regalo para María Félix?

¿Cuándo comenzarán las revisiones?

Las autoridades informaron que este operativo especial de vigilancia ya se encuentra activo. Las revisiones en el Metro CDMX se intensificaron a partir de esta segunda quincena de diciembre de 2025 y se mantendrán vigentes durante todo el periodo de fiestas decembrinas y los primeros días de enero de 2026.

La idea es cubrir los días de mayor afluencia por compras navideñas, festejos de fin de año y la llegada de los Reyes Magos.

¿Por qué habrá revisiones en el Metro CDMX?

El objetivo principal es la seguridad de los millones de usuarios que usan la red diariamente. Durante esta temporada, es común que muchas personas transporten objetos voluminosos o materiales peligrosos.

La principal razón de las revisiones en el Metro CDMX es detectar el ingreso de pirotecnia (cohetes), que está estrictamente prohibida en las instalaciones, así como cualquier otro objeto que pueda poner en riesgo la integridad de los pasajeros o causar algún incidente en las vías durante estos días de vacaciones.

¿En qué estaciones habrá revisiones en el Metro CDMX?

Aunque el personal de seguridad y la Policía Auxiliar pueden realizar inspecciones aleatorias en cualquier punto de la red, se está poniendo especial atención en las estaciones de mayor transbordo y aquellas cercanas a zonas comerciales o puntos turísticos.

Las estaciones clave donde se han reportado estas revisiones en el Metro CDMX son:

Pino Suárez (Línea 1 y 2)

(Línea 1 y 2) Zócalo-Tenochtitlán (Línea 2)

(Línea 2) Hidalgo (Línea 2 y 3)

(Línea 2 y 3) Bellas Artes (Línea 2 y 8)

(Línea 2 y 8) Chabacano (Líneas 2, 8 y 9)

(Líneas 2, 8 y 9) Indios Verdes (Línea 3)

(Línea 3) Constitución de 1917 (Línea 8)

Si ves que te solicitan abrir tu bolsa o mochila, recuerda que es un proceso rápido para agilizar el flujo y cuidar a todos. Te sugerimos salir con unos minutos de anticipación para que estas revisiones en el Metro CDMX no afecten tu horario de llegada.

TAMBIÉN PUEDES LEER: El Metro es más que un transporte público: 8 estaciones que SÍ o SÍ debes conocer