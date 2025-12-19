SSC asegura más de 300 kilos de pirotecnia en transporte público

La SSC pone en marcha el "Cero Pirotecnia 2025", para prevenir accidentes por el mal manejo de pirotecnia

La Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) en la víspera de la Navidad y el año nuevo la Policía de la CDMX pone en marcha el “Cero Pirotecnia 2025”, para prevenir accidentes por el mal manejo de pirotecnia asegurada y artefactos explosivos durante estas fechas .

¿En qué zonas se refuerza la vigilancia contra la pirotecnia?

La policía desplegó a un número importante de elementos en las 16 alcaldías de la capital con el objetivo es prevenir la venta y quema de artefactos explosivos en las calles de la capital.

La dependencia aseguro en las diferentes líneas del metro en la última semana 327 kilos de estos objetos que van desde los inofensivos hasta aquellos que contienen una cantidad importante de pólvora

Para ello, la SSC desplegó más de 7 mil efectivos que llevan a cabo recorridos de seguridad y vigilancia, para evitar la venta y uso de fuegos artificiales, así como su distribución, almacenamiento y uso de pirotecnia

¿Qué riesgos implica el uso de estos artefactos?

La SSC indicó que la prioridad es salvaguardar la integridad física de las personas, para ello se realizaran revisiones aleatorias en estaciones del metro, metrobus, mercados públicos como la merced, jamaica y central de abasto y en todos aquellos lugares donde pueda comerciarse este tipo de artefactos explosivos en que pueden generar desde, chispazo, humo, incendios o explosiones

El mal manejo de dichos materiales, ha provocado quemaduras y hasta perdida de la vida, principalmente en menores de edad, aunado a siniestros por la irresponsabilidad en su uso.

La recomendación general es no hacer uso de la pirotecnia y evitar que los menores de edad efectúen la quema de cohetes por lo que se hizo un llamado a los ciudadanos para reportar en caso de detectar venta de piroctenia al 911 o en la aplicación para teléfonos inteligentes “Mi Policía” o el número telefónico 5552089898

