¿Cierran los bancos en Navidad y Año Nuevo? Conoce los días inhábiles que la CNBV confirmó para el arranque de 2026

Si tienes trámites pendientes u operaciones bancarias por realizar, lo mejor es que te des prisa porque los bancos suspenderán actividades para todo el público durante las fiestas navideñas y de Año Nuevo.

Así lo anunció la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tras publicar su calendario de días inhábiles, donde detalla una suspensión de labores durante el cierre de 2025 y el inicio de 2026. Aquí te decimos las fechas exactas para que no te quedes con trámites a medias.

¿Abren los bancos el 24 y 25 de diciembre?

Según el nuevo calendario oficial, las instituciones financieras y la propia Comisión tendrán un periodo de días inhábiles, por lo que no habrá operaciones bancarias el 25 de diciembre.

¿Cierran los bancos el 1 de enero de 2026?

Si, las entidades financieras también suspenderán labores el jueves 1 de enero de 2026 debido a la celebración de Año Nuevo.

CNBV se va de vacaciones

Asimismo, el organismo anunció que se tomará un par de vacaciones durante los siguientes periodos:

Primera semana: Del lunes 22 de diciembre al viernes 26 de diciembre de 2025.

Del lunes 22 de diciembre al viernes 26 de diciembre de 2025. Segunda semana: Del lunes 29 de diciembre al viernes 2 de enero de 2026.

Del lunes 29 de diciembre al viernes 2 de enero de 2026. Último cierre: Lunes 5 y martes 6 de enero de 2026.

Operaciones bancarias afectadas

Durante el 25 de diciembre y el 1 de enero, no podrás realizar ningún trámite que requiera atención del personal en sucursal. Aunque los cajeros automáticos y la banca en línea acostumbran a operar de forma regular, cualquier problema con tu cuenta o depósito en ventanilla tendrá que esperar.

Calendario de días inhábiles bancarios para 2026

Para que de una vez vayas planeando el resto de tus movimientos financieros, estos son los días en que los bancos volverán a cerrar sus puertas durante el 2026:

2 de febrero: Puente por el 5 de febrero (Día de la Constitución).

16 de marzo: Puente por el 21 de marzo (Natalicio de Benito Juárez).

2 y 3 de abril: Jueves y Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajo.

16 de septiembre: Día de la Independencia.

2 de noviembre: Día de Muertos.

16 de noviembre: Puente por el 20 de noviembre (Revolución Mexicana).

Sábados y domingos.