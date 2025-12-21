Horarios del Metro CDMX en Navidad y Año Nuevo: estos son los cambios

Durante esos días festivos, el Metro representa una de las opciones más utilizadas por quienes optan por evitar el tránsito vehicular. Getty Images

Si planeas usar el Metro CDMX durante las fiestas decembrinas, es importante que tomes en cuenta los horarios especiales con motivo de Navidad 2025 y Año Nuevo 2026.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció ajustes en su operación para facilitar los traslados de residentes y visitantes durante estos días festivos clave en la Ciudad de México, cuando millones se mueven por la capital para reuniones familiares y eventos festivos.

#TarjetaInformativa Conoce los horarios para los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero con motivo de las festividades decembrinas. pic.twitter.com/x3lKgjmpF1 — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 21, 2025

¿Cómo operará el Metro CDMX para Navidad?

El 24 de diciembre de 2025, Nochebuena, el Metro CDMX funcionará con un horario especial. El servicio comenzará desde las 05:00 horas, y el último tren saldrá aproximadamente a las 22:30 horas desde cada terminal de las distintas líneas. La operación concluirá oficialmente alrededor de las 23:00 horas, antes de que la mayoría de las familias celebren la cena navideña.

Horario en Navidad y Año Nuevo en el Metro CDMX

El 25 de diciembre, día de Navidad oficialmente festivo, el Metro CDMX operará con el horario correspondiente a un día no laboral: iniciará operaciones a las 07:00 horas y mantendrá el servicio hasta las 24:00 horas (medianoche). Este mismo esquema también aplicará para el 31 de diciembre de 2025 (Nochevieja) y el 1 de enero de 2026 (Año Nuevo), días en los que tradicionalmente se ajusta el calendario de transporte por la actividad festiva de la ciudad.

Durante esos días festivos, el Metro representa una de las opciones más utilizadas por quienes optan por evitar el tránsito vehicular, especialmente cuando las calles se llenan de celebraciones y afluencia peatonal. Se recomienda a los usuarios planear sus viajes con anticipación y estar atentos a cualquier anuncio oficial del STC Metro CDMX para posibles cambios.

Consejos para viajar en temporada navideña

Llega con tiempo a tu estación favorita, especialmente en la tarde y noche de Nochebuena.

Considera rutas alternas si hay grandes concentraciones o eventos especiales en la ciudad.

Mantente atento a comunicados oficiales en caso de ajustes de última hora.

Con estos horarios, el Metro CDMX busca equilibrar la movilidad en días festivos y la necesidad de descanso de sus trabajadores, sin dejar de ofrecer servicio a quienes lo requieren en esta temporada navideña y de Año Nuevo.