Sheinbaum afirma que Estados Unidos no es un modelo de país a seguir para México

Estados Unidos no es un modelo de país a seguir, pues a diferencia de México, en ese país hay muchos problemas de valores y de drogadicción, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum, durante la entrega de Becas ‘Benito Juárez’ a estudiantes de un Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) en Querétaro.

Ante decenas de jóvenes que recibieron su tarjeta para recibir su apoyo económico, la jefa del Ejecutivo expuso a manera de ejemplo, que en Estados Unidos, los adolescentes acuden a la preparatoria más cercana de su casa, pero descartó que pese a eso, ese país sea modelo.

“Ahora todas y todos pueden entrar sin examen. Fíjense, otra cuestión que a veces se dice es ‘¿cómo van a entrar sin examen?’ Pues si en Estados Unidos, y no es que sea modelo, eh, porque allá tienen muchos problemas de valores y muchas otras cosas, porque allá hay mucha drogadicción y muchos otros temas que nosotros no tenemos, pero poniendo como ejemplo a Estados Unidos, ¿saben a dónde van los jóvenes cuando terminan la secundaria? A la prepa que les queda más cerca de la casa, no necesitan hacer examen”.

La jefa del Ejecutivo recordó un video que se hizo viral en redes sociales, que musicalizó una frase que ella dijo en un acto público sobre la política de “construir preparatorias que estén cerca de la casa”.

¿Cómo se planea fortalecer el modelo de país mediante la educación?

Claudia Sheinbaum destacó que su gobierno ha emprendido la construcción de planteles de bachillerato que se ubiquen cerca de las zonas habitacionales donde viven los jóvenes y que, además, no es necesario que hagan examen de admisión para inscribirse.

Sheinbaum destacó el modelo de preparatoria que se creó con su administración, el cual busca que ningún estudiante se quede sin estudiar por falta de recursos económicos, por falta de espacio en los planteles o por falta de interés en estudiar.

Para ello, expuso que las becas Benito Juárez ayudan a los estudiantes a no desertar, que se están construyendo 150 mil nuevos espacios para preparatorias, sobre todo cerca de zonas habitacionales y que, con el nuevo plan de estudios, en el primer año de las preparatorias, todos los jóvenes estudian lo mismo para fortalecer este modelo de país.

