Sheinbaum llama a ONU a evitar violencia en Venezuela y privilegiar el diálogo

La presidenta Sheinbaum pidió a Naciones Unidas asumir su papel ante la crisis en Venezuela y reiteró la postura de México de no intervención y diálogo.

Un llamado al diálogo y la paz, hizo la presidenta Claudia Sheinbaum, ante el anuncio de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de ordenar un bloqueo total y completo a 18 petroleros sancionados que llegan y salen de Venezuela.

Al inicio de la mañanera y sin pregunta de por medio, la Primera Mandataria, insistió en reiterar la postura de su gobierno de acuerdo a la Constitución Mexicana.

“La situación en Venezuela, reiteramos la posición de México acorde con la Constitución de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención. Esa es nuestra posición por convicción y por Constitución. Esa debe ser siempre la posición de cualquier presidente de México”.

¿Por qué México pide la intervención de la ONU?

Además, dijo, deben cumplirse los tratados internacionales, ante ello criticó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), porque mencionó, no se ha hecho presente ante las decisiones del mandatario estadounidense.

“Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de Maduro, más allá de eso, la posición de México siempre debe ser no a la intervención, no a la injerencia extranjera, solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz. Y un llamado a Naciones Unidas que asuma su papel, no se le ha visto, que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos”.

¿México podría fungir como mediador internacional?

Sheinbaum Pardo aseguró que no ha tenido comunicación alguna con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y no descartó proponer una mesa de diálogo o que México sea intermediario para llamar a la paz, entre las naciones.

“Sí podemos buscarlo, obviamente lo que buscaríamos es todos los países de América Latina. Es indispensable garantizar la paz y la soberanía de los pueblos, que no solamente es la Constitución mexicana, sino los fundamentos también de los tratados internacionales y del fundamento de la Organización de Naciones Unidas. También es importante, si nosotros siempre podemos estar como un punto de negociación, de reunión, si así lo consideran las partes. Las partes tendrían que proponernos y si no, pues buscar mediadores que permitan evitar cualquier conflicto en la región”.

Convocó a los connacionales que viven en Venezuela, mantener el diálogo con los representantes de la embajada mexicana, donde, dijo, apoya Roberto Velasco, quien quedó al frente de la cancillería ante la recuperación del titular de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. La Jefa del Ejecutivo detalló que actualmente en Venezuela hay 430 residentes y 20 visitantes mexicanos.

Trump alegó que Venezuela utiliza el petróleo para financiar el narcotráfico y otros delitos. Sobre el petrolero incautado la semana pasada, EE. UU. aseguró que estuvo vinculado con el contrabando de petróleo iraní.

