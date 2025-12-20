Venezuela anuncia cooperación de Irán ante acciones de Estados Unidos en el Caribe

El Gobierno de Venezuela reveló este sábado que recibió un ofrecimiento de cooperación de Irán “en todos los ámbitos”, para enfrentar “la piratería y el terrorismo internacional” de Estados Unidos.

Esto luego de que el Gobierno de Donald Trump, mantiene un despliegue militar en aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela, y que recientemente confiscó un petrolero con crudo venezolano.

¿Cómo se formalizó el apoyo internacional?

En su canal de Telegram, el ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, dijo haber recibido una llamada de su homólogo iraní, Abás Araqchí, en la que analizaron “los recientes acontecimientos en el Caribe, especialmente las amenazas, actos de piratería de Estados Unidos y el robo de buques cargados de petróleo venezolano”.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Trump prepara un discurso nacional

Gil informó que Venezuela recibió “una muestra plena de solidaridad del Gobierno de la República Islámica de Irán, así como su ofrecimiento de cooperación de Irán en todos los ámbitos para enfrentar la piratería y el terrorismo internacional que Estados Unidos busca imponer mediante la fuerza militar, violando la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional“.

Ambos también repasaron las relaciones entre sus países “en el marco del acuerdo estratégico" bilateral, agregó.

El pasado 12 de diciembre, Irán calificó de “piratería estatal” la incautación por parte de EEUUU de un petrolero que transportaba crudo venezolano en el Caribe y aseguró que Washington debe rendir cuentas por esa acción.

Gobierno de Trump intercepta buque sancionado frente a costas de Venezuela

Según medios estadounidenses, el Gobierno de Trump interceptó este sábado otro buque sancionado en aguas internacionales cerca de Venezuela.

Esto marcaría la segunda vez en las últimas semanas que Estados Unidos ha incautado un petrolero cerca de Venezuela y se produce en medio de una gran acumulación militar estadounidense en la región.

Los funcionarios, consultados por AP, Reuters y EFE, no dijeron dónde se estaba llevando a cabo la operación, pero añadieron que la Guardia Costera estaba al mando.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Trump designa al fentanilo como arma de destrucción masiva y “libera todas las herramientas” contra los cárteles

¿Cuál es el papel de Estados Unidos en el conflicto?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó bloquear la entrada y salida de Venezuela de todos los petroleros sancionados por su país, aumentando así la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de liderar el Cartel de los Soles, descrito por Washington como una organización terrorista vinculada al narcotráfico, pero que Caracas considera como un pretexto para buscar un “cambio de régimen”.

Trump, además, indicó esta semana que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela.

El Gobierno estadounidense también incluyó recientemente a 29 buques y a sus empresas gestoras en su lista de sanciones por su presunta participación en la llamada "flota fantasma" de Irán, acusada de transportar crudo y productos petrolíferos iraníes mediante prácticas marítimas engañosas para evadir sanciones internacionales y canalizar ingresos a Teherán.

Irán y Venezuela: Lazos de cooperación ante “enemigos comunes”

El ex presidente de Irán, Ebrahim Raisi, visitó Caracas, Venezuela en 2023, donde firmó diversos acuerdos con su homólogo Nicolás Maduro, con el fin de reforzar la cooperación de Irán ante “enemigos comunes”.

¿Qué acuerdos mantienen ambas naciones?

“La relación entre Irán y Venezuela no es una relación diplomática normal, sino una relación estratégica entre dos países que tenemos intereses comunes, visiones comunes y enemigos comunes”, expresó Raisi en una declaración junto a Maduro, en la que cifró en 3 mil millones de dólares anuales el comercio bilateral y aseguró que la meta es llevarlo, en principio, a 10 mil millones.

“Somos amigos en tiempos difíciles”, agregó según un traductor en el palacio presidencial de Miraflores, en el centro de Caracas.

El líder iraní, que no mencionó expresamente a Estados Unidos, inició en Venezuela su primera visita a América Latina, que lo llevará también a Cuba y Nicaragua, todos países que considera “amigos”.

“Irán está jugando un papel estelar como una de las potencias emergentes más importantes del mundo nuevo ¡Juntos seremos invencibles!”, clamó Maduro con una imagen al fondo de las banderas de Venezuela e Irán fusionándose en una sola.

Maduro sí mencionó a Estados Unidos y, en particular, lanzó críticas contra el ex presidente Donald Trump por un reciente discurso suyo en un acto de campaña.

“Cuando me fui (del poder), Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos habríamos apoderado de ella y habríamos conseguido todo ese petróleo”, dijo Trump. “A confesión de parte, relevo de pruebas”, reaccionó Maduro.

Raisi y Maduro firmaron 25 acuerdos en múltiples áreas: petroquímica, minería, salud, educación, entre otras, sin divulgarse mayores detalles sobre estos convenios.

Síguenos en Google News y encuentra más información