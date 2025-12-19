La clase media en México ha crecido desde 2018: Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum abordo el tema del aumento de la clase media en nuestro país.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la clase media en México ha registrado un crecimiento sostenido desde 2018, como resultado de las políticas económicas y sociales implementadas por los gobiernos de la Cuarta Transformación.

Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, la mandataria destacó que este avance representa un hecho histórico, respaldado por datos del Banco Mundial, que ubican a México y Brasil como los países de América Latina donde más se expandió este sector social, muy por encima de naciones como Argentina y Perú.

¿Qué dicen los datos del Banco Mundial sobre la clase media?

Al respecto, el coordinador de asesores de la Presidencia, Jesús Ramírez, calificó este aumento como histórico y resultado directo de la política social y económica aplicada en México.

“Presentaremos unos datos del Banco Mundial que da a conocer en su último informe sobre pobreza y equidad, donde destaca el resultado en América Latina y el crecimiento de la clase media, y señala que México y Brasil son los países donde más creció”. — Jesús Ramírez, coordinador de asesores de la Presidencia

¿Cómo se mide el crecimiento de la clase media?

Ramírez recordó que estos gobiernos lograron reducir la pobreza en 13%, el mismo porcentaje en el que se incrementó la clase media en México.

“El Banco Mundial considera que la clase media es aquellas personas que ganan más de 17 dólares, alrededor de 340 pesos al día, y son pobres las personas que tienen ingresos menores a 8.30 dólares, algo así como 166 pesos diarios, entonces esos son sus consideraciones técnicas para esta medición”. — Jesús Ramírez, coordinador de asesores de la Presidencia

Como resultado de la política social de la 4T, México es el país de A.L. donde más creció la clase media.

Bajó la pobreza 13.6% y aumentó la clase media 12.4%.

La clase media creció de 27.2% al 39.6%.

Como resultado de la política social de la 4T, México es el país de A.L. donde más creció la clase media.

Bajó la pobreza 13.6% y aumentó la clase media 12.4%.

La clase media creció de 27.2% al 39.6%.

¿Qué porcentaje de la población ya no tiene problemas económicos?

Finalmente, Jesús Ramírez aseveró que actualmente 42% de la población no enfrenta problemas económicos y cuenta con ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.

