¿Se perdió tu mascota? Michoacán aprueba fichas de búsqueda oficial para perros y gatos extraviados: esto es lo que sabemos / Shirlaine Forrest

El Congreso de Michoacán aprobó reformas a la Ley de Derechos, Bienestar y Protección de los Animales, para que las autoridades colaboren en la búsqueda de perros, gatos y otras mascotas extraviadas.

Esto, a través de la emisión de una cédula oficial de búsqueda con la que se apoyará a los tutores de los seres sintientes en este proceso, al reconocer la importancia de los animales de compañía en los ámbitos social y familiar.

Los perros son mayoría entre los animales de compañía en México y su extravío causa angustia en la familia a la que pertenece. / Jevtic Ampliar

Te puede interesar: Atacan a mujer que paseaba a sus perros en Coyoacán: la patearon en la cabeza| VIDEO

¿Dónde solicito la cédula oficial de búsqueda de mascotas?

La iniciativa aprobada con 27 votos a favor y cero en contra, reconoce que las personas que pierden a su mascota atraviesan una angustia similar a la desaparición de un familiar.

Por ello se establece un protocolo oficial de búsqueda de mascotas extraviadas para fortalecer la protección de los animales en Michoacán, quienes merecen atención y cuidados.

Para solicitar esta cédula de búsqueda oficial de mascotas, el tutor del perro o gato deberá acudir a los Centros de Atención Animal del estado para reportar su extravío.

Qué datos lleva la ficha de búsqueda de mascotas

El Congreso de Michoacán detalla que el dueño o tutor debe proporcionar TODOS los siguientes datos relevantes para emitir el documento:

Fotografía reciente de la mascota

Nombre

Fecha de extravío

Zona de extravío

Datos de la persona responsable de la mascota

La ventaja es que las autoridades la publicarán en sus medios oficiales, aumentando las posibilidades de alguien se comunique si encuentra a tu perro o gato.

Te puede interesar: ¿Es obligatorio sacar la CURP para mascotas en Puebla 2025? Esto dice el Registro del Padrón Estatal de Perros y Gatos

¿Qué hacer si se pierde tu mascota?

Aunque es normal que te sientas asustado por no saber dónde está tu mascota, es mejor mantener la calma para tomar acciones efectivas para encontrar a tu mejor amigo perruno.

Mantén la calma

Revisa si no está oculto dentro de casa

Sal a buscarlo en calles cercanas a la zona de extravío

Avisa a tus conocidos para que puedan apoyarte en la búsqueda

Busca una fotografía reciente de tu mascota

Imprime y pega carteles con su nombre y datos completos para contactarte

Considera publicar su imagen y datos en páginas de perros perdidos en redes sociales, los perritos perdidos suelen caminar mucho para buscar a su familia.

No pierdas la esperanza de recuperar a tu animal de compañía

tania_wild Ampliar

¿Cuántas mascotas hay en México?

De acuerdo con datos del INEGI de 2021, en México hay cerca de 80 millones de mascotas o animales de compañía, lo que significa que hay uno en siete de cada 10 hogares mexicanos. La mayoría son:

Perros (43.8 millones)

Gatos (16.2 millones)

Otras especies (20 millones)

Sin embargo, México es también el país de América Latina en número de perros callejeros y ocupa el nada honroso tercer lugar en maltrato animal del continente.

Síguenos en Google News y encuentra más información