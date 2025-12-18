¿Se perdió tu mascota? Michoacán aprueba fichas de búsqueda oficial para perros y gatos extraviados: esto es lo que sabemos
Con esta ley, en Michoacán se reconoce la importancia de los animales de compañía en el entorno social y familiar
El Congreso de Michoacán aprobó reformas a la Ley de Derechos, Bienestar y Protección de los Animales, para que las autoridades colaboren en la búsqueda de perros, gatos y otras mascotas extraviadas.
Esto, a través de la emisión de una cédula oficial de búsqueda con la que se apoyará a los tutores de los seres sintientes en este proceso, al reconocer la importancia de los animales de compañía en los ámbitos social y familiar.
¿Dónde solicito la cédula oficial de búsqueda de mascotas?
La iniciativa aprobada con 27 votos a favor y cero en contra, reconoce que las personas que pierden a su mascota atraviesan una angustia similar a la desaparición de un familiar.
Por ello se establece un protocolo oficial de búsqueda de mascotas extraviadas para fortalecer la protección de los animales en Michoacán, quienes merecen atención y cuidados.
Para solicitar esta cédula de búsqueda oficial de mascotas, el tutor del perro o gato deberá acudir a los Centros de Atención Animal del estado para reportar su extravío.
Qué datos lleva la ficha de búsqueda de mascotas
El Congreso de Michoacán detalla que el dueño o tutor debe proporcionar TODOS los siguientes datos relevantes para emitir el documento:
- Fotografía reciente de la mascota
- Nombre
- Fecha de extravío
- Zona de extravío
- Datos de la persona responsable de la mascota
La ventaja es que las autoridades la publicarán en sus medios oficiales, aumentando las posibilidades de alguien se comunique si encuentra a tu perro o gato.
¿Qué hacer si se pierde tu mascota?
Aunque es normal que te sientas asustado por no saber dónde está tu mascota, es mejor mantener la calma para tomar acciones efectivas para encontrar a tu mejor amigo perruno.
- Mantén la calma
- Revisa si no está oculto dentro de casa
- Sal a buscarlo en calles cercanas a la zona de extravío
- Avisa a tus conocidos para que puedan apoyarte en la búsqueda
- Busca una fotografía reciente de tu mascota
- Imprime y pega carteles con su nombre y datos completos para contactarte
- Considera publicar su imagen y datos en páginas de perros perdidos en redes sociales, los perritos perdidos suelen caminar mucho para buscar a su familia.
- No pierdas la esperanza de recuperar a tu animal de compañía
¿Cuántas mascotas hay en México?
De acuerdo con datos del INEGI de 2021, en México hay cerca de 80 millones de mascotas o animales de compañía, lo que significa que hay uno en siete de cada 10 hogares mexicanos. La mayoría son:
- Perros (43.8 millones)
- Gatos (16.2 millones)
- Otras especies (20 millones)
Sin embargo, México es también el país de América Latina en número de perros callejeros y ocupa el nada honroso tercer lugar en maltrato animal del continente.
