La razón de Nueva Zelanda detrás de su plan para erradicar y combatir a los gatos salvajes “Libre de Depredadores 2050”

Un plan para eliminar a los gatos salvajes se prepara en Nueva Zelanda para dentro de 25 años, luego de que el ministro de Conservación, Tama Potaka, declarara que estos felinos son “asesinos a sangre fría”, por ello, serán agregados a la lista “Libre de depredadores 2050”, donde ya se incluyen a ratas, zarigüeyas y comadrejas, entre otros.

Fue durante una entrevista con Radio New Zealand que Potaka dijo que estos animales “se unirían a sus amigos” en la lista oficial para su erradicación, pues los responsabiliza de matar pájaros, murciélagos, lagartijas e incluso insectos.

Para impulsar la biodiversidad, el patrimonio paisajístico y el tipo de lugar que queremos ver, tenemos que deshacernos de algunos de estos asesinos — Tama Potaka, ministro de Conservación.

De acuerdo con datos de la periodista Farah Hancock, se estima que hay más de 2.4 millones de gatos salvajes en el país, quienes aseguran que son “depredadores de alto nivel”, lo que, dice, ha estado relacionado con la muerte de varias especies de aves nativas.

Además, según Potaka, se ha pensado en trabajar en distintas formas de erradicación, como envenenamiento mediante cebos de salchicha, entre otros métodos, así como explorar opciones genéticas que, dijo, aún no se han logrado desarrollar.

¿Qué pasará con los gatos domésticos?

Aunque el plan pone el ojo únicamente a los felinos salvajes, Potaka señaló que los gatos domésticos necesitan protección, por lo que ha pensado en hacerlo a través del registro e implantación de microchips, aunque aún no hay nada seguro.

