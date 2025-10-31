Pagan por incinerar a sus mascotas y crematorio Xibalbá les entregó tierra en Chetumal: Hallaron los cuerpos en baldíos

El crematorio de mascotas Xibalbá de Chetumal entregó urnas con tierra a los tutores y tiró los cuerpos de 150 perros y gatos a terrenos baldíos.

La muerte de nuestras mascotas es una de las experiencias más dolorosas para muchas personas y muchos tutores que optaron por darles un fin digno ahora enfrentan una pesadilla en Chetumal, Quintana Roo, donde el crematorio Xibalbá les cobró por incinerar a sus perros o gatos, pero metió sus cuerpos en bolsas y se deshizo de ellos como si fueran basura.

La cremación de mascotas se ha convertido en una alternativa para aquellos tutores que buscan una forma digna de conservar a sus peros o gatos después de la muerte.

¿Cómo se descubrió el fraude del crematorio Xibalbá?

De acuerdo con las autoridades de la capital quintanarroense, fue una denuncia anónima en redes sociales la que alertó que el crematorio Xibalbá no incineraba a las mascotas como prometía su servicio, sino que las metía en bolsas negras y los abandonaba en lotes baldíos.

La denuncia incluso advirtió que los restos se encontraban en predios frente a la Bahía de Chetumal, a donde acudieron vecinos y clientes de la empresa, quienes lamentablemente identificaron los cuerpos de sus mejores amigos enmedio de un inmenso dolor al ver que las urnas que les entregaron solo contenían tierra.

En total, se descubrieron los cuerpos de 150 perros y gatos en el sitio.

¿Hay detenidos el caso del crematorio Xibalbá de Chetumal?

La Fiscalía de Quintana Roo ya detuvo a Guillermo Alejandro “N”, dueño del crematorio, y a Briseidy “N”, la encargada de hacer los cobros por el servicio de incineración y despedida de mascotas.

La Fiscalía los detuvo por sus presuntos vínculos presuntos en delitos contra el medio ambiente y fauna, además de fraude.

La Fiscalía de Quintana Roo detuvo al dueño y una trabajadora del crematorio de mascotas Xibalbá de Chetumal.

Las claves del fraude con mascotas del crematorio Xibalba

Guillermo “N” ya cuenta con antecedentes de fraude en 2013.

en 2013. Cobraban entre 1,500 y 2,500 pesos por los servicios de cremación de mascotas .

. Crematorio Xibalba no contaba con permisos del municipio de Othón P. Blanco.

Los hornos de cremación nunca se utilizaron.

Suman 80 denuncias hasta el momento en contra de los detenidos.

Se estima que 300 personas fueron estafadas con la cremación de sus mascotas.

Se ubicaron 150 cuerpos de mascotas en estado de putrefacción en cuatro predios baldíos.

